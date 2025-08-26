「スターバックス ティー ＆ カフェ」秋の新商品発売！ ほうじ茶と白桃の果実感溢れるドリンク3種
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、9月3日（水）から、「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」など秋の新商品を、全国21店舗で発売する。
【写真】桃×ほうじ茶を堪能！ ラテなど新商品ラインナップ
■ふんわりムースをトッピング
今回登場するのは、香ばしさ香るほうじ茶と果実感溢れる白桃を組み合わせ、豊かな香りと爽やかですっきりとした口当たりの新しいティービバレッジ3種。
「白桃とほうじ茶のムース ティー フラペチーノ」は、白桃のゴロっとした果肉感と、桃の皮由来のほんのりとした渋みのアクセントが、ほうじ茶の風味と重なる一杯で、桃風味のムースとソースをトッピングした特別なドリンクだ。
また、桃風味のふんわりなめらかなムースが飲んだ瞬間から口の中に広がる「ほうじ茶と桃のムース ティー ラテ（ホット）」も用意。桃の甘みとほうじ茶がお互いに風味を引き立てて、最後までバランスよく味わえるという。
さらに、石川・金沢市を中心とした加賀地方で親しまれ、香ばしさが強く甘みがあるのが特長の「加賀 棒 ほうじ茶」を使ったドリンクを同時展開。「加賀 棒 ほうじ茶と白桃のムース ティー（アイス）」に加えて、ストレートティーの「加賀 棒 ほうじ茶」も堪能可能だ。
