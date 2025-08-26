BTS V＆山本由伸のツーショットが公開！ テテが笑顔でハグ「青春の1ページみたい」
BTSのVが、現地時間8月25日に、米ドジャー・スタジアムで行われた、ロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズ戦の始球式に参加。キャッチャー役を務めた山本由伸とのツーショットが、ロサンゼルス・ドジャースのInstagramで公開された。
【写真】BTS Vの笑顔がかわいすぎる テテ＆山本由伸のハグ
■笑顔でハグするテテがかわいい
背番号7番のユニフォームを着て始球式に参加したVは、キャッチャー役を務めた山本由伸を相手に、左腕でノーバウンド投球を披露。
ロサンゼルス・ドジャースはVの名前と賭けて「mVp」とつづり、始球式の様子をInstagramで公開した。
その中には、無事に投球を終え、うれしそうに山本にハグするVの姿も。そのほか、トミー・エドマンや、クレイトン・カーショウ、キケ・ヘルナンデスらとのツーショットも公開されている。
SNSでは「青春の1ページみたい」「テテと由伸激アツすぎる」「ドジャースを通じて日韓交流」「由伸うらやましいし、テテもうらやましい」「山本由伸選手を見て笑顔になるテテちゃん、可愛かったな〜」などと話題になっている。
引用：「Los Angeles Dodgers」Instagram（＠dodgers）
