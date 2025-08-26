¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î»£±ÆÆ°²è¤¬à¥¹¥´¤¤á¤ÈÏÃÂê¡Ö¤³¤³¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ÈÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¡ÖÄ»È©¤â¤ó¡×
¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î°µ´¬±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿SUMMER SONIC 2025½Ð±é»þ¤È¤ß¤é¤ì¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿¹¤é¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î´ÑµÒ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢Ç®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÇËä¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤Û¤ó¤È¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¡ÖÀä·Ê¤Ç¤¹¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤·Ê¿§¡Ä¤³¤³¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ÈÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÀ¨²á¤®¤ÆÄ»È©¤â¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£