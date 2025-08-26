俳優で歌手の福山雅治（56）が26日、都内で主演映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、9月12日公開）の完成披露試写会に出席した。

イベント前にはレッドカーペットを出演者らと練り歩いた。「やっと公開することができます。撮影期間が空いたこともあったけど、空いた期間でキャスト、スタッフの作品に対するアイデアが幅広く深くなった。見応えのある隙のない作品になったと思います」と胸を張った。

ガリレオシリーズの東野圭吾氏との4度目のタッグ。「東野さんの原作が面白いから映像化に対してプレッシャーはあるが、今回は良いところにいっているんじゃないかな」と胸を張った。共演した成田凌（31）から「福山さんの美を保つ秘けつは“日焼け止めを塗ること”と教えてもらった」と明かされると、「乾燥肌でダメージに弱いから塗っているんです」と笑い飛ばした。

さらに23年公開の映画「ウィッシュ」で声の共演をしていた生田絵梨花（28）と実写映画では初共演。生田は「いつか映像で福山さんとご一緒したいという願いがこんなに早くかなうとは」と、共演作のタイトルにかけて喜びを語った。それに福山は「“願い”がかなったという完璧なコメント！」とニッコリ。

元タレント中居正広氏の性暴力に関するフジテレビの一連の問題を巡り、第三者委員会から「不適切な会合」と認定された懇親会に参加したことが今月18日に発売された「女性セブン」で明らかになってから初の公の場となったが言及しなかった。