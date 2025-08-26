8月25日、マクドナルドの「2025年 月見ファミリー発表イベント」がおこなわれ、9月2日から放送される新CMに登場する女優の宮粼あおいと、宮粼が「大ファンです」と公言するお笑いコンビ・ジョイマンの高木晋哉と池谷和志（かずゆき）が登壇した。

「宮粼さんは、ジョイマンを見るとテンションが爆上がり。高木さんの『月見、月見、宮粼さんをチラ見!』のお約束ギャグに『会いたかったです!』と抱きつきそうな勢いでした。

さらに高木さんが『うれしーキョンシー!』と言いながら両手を前に出すと、宮粼さんもマネして『うれし〜い!』と両手を前に突き出したのです。

そしてイベント終盤には、宮粼さん自ら『キョンシー!』と叫んでいました」（芸能記者）

4歳から子役として活動している宮粼は、5歳のころにマクドナルドのCMに初出演。その後も1993年、2022年、2024年、2025年と、数年おきに出演している。

会見では、大ファンのジョイマンに大興奮しつつ、39歳を迎えたいまも「ずっと変わらないかわいらしさ」（カメラマン）を見せていた宮粼。2025年7月にCMで共演した広瀬すずは、宮粼を見つめて「きれいすぎます」とため息をついていたという。

宮粼については、第4子を極秘出産していたことを8月7日の「女性セブンプラス」が報じている。

「宮粼さんは2007年、俳優の高岡蒼佑さんと結婚しましたが、2011年に離婚しました。

その後、2017年に俳優の岡田准一さんと再婚。2018年に長男の出産を発表していましたが、いつの間にか4人のママさんになっていたんです」（前出・芸能記者）

Xにも

《子ども4人もいるの びっくり 綺麗なママ》

《4人も子どもがいるのか！ そのうえでどんだけ可愛いお母さんなんだ》

《ずっと可愛らしい人だわ 時が止まってる》

など、4人の子どもがいながら変わらぬかわいさに驚愕するポストが寄せられていた。

2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、織田信長の妹・お市役で出演する宮粼。大河ドラマ出演はじつに18年ぶりだという。変わらぬビジュアルとともに、円熟の演技を見せてくれることだろう。