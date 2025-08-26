タレントの紗栄子が8月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。平成ギャルに変身した様子を披露した。今回の動画は、美容家電ブランドのSALONIA（サロニア）のPR動画となっている。

参考：【写真】「なつかしい」「キュンキュンしちゃう」平成メイク＆コーデで大変身した紗栄子

紗栄子は動画冒頭で、自身の過去のギャル時代の画像を披露。兄と一緒に撮影した写真のようで、「17歳くらい」と振り返った。

まずは、平成ファッションになるところからスタート。股下が浅いローライズデニムと、レース素材のトップスという組み合わせをチョイス。紗栄子はこのスタイルに、「テンガロンとかあゆの尻尾とか」と、当時組み合わせていたアイテムを振り返った。撮影現場には実際に尻尾も用意されており、紗栄子は「（浜崎あゆみの）『evolution』歌ってた」と興奮した様子を見せた。

続いて平成メイクへ。紗栄子は「目頭に色乗っけがち」「目元の重さに平成を感じる」と、当時のメイクを懐かしんでいるようだ。着替えとメイクが終わり、ついに平成スタイルとなった紗栄子が登場。ベルトは蝶々のデザインになっており、バッグにはハイビスカスをつけたようだ。紗栄子は「テイストはすごい好き」「キュンキュンしちゃう」と、今回のコーデをかなり気に入ったようだ。

今回の動画に視聴者からは「可愛すぎる」「なつかしい」「すっごく似合ってる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）