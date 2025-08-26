稲刈りシーズン到来です。

【写真を見る】異常気象に物価高騰...米農家のリアルな声とは 米の価格は高騰するも燃料費も高騰し...（山形）

異常気象や物価高騰、米を取り巻く環境が変化する今、農家の声を聞きました。

黄金色の稲が刈り取られています。河北町にあるまきのファームの田んぼでは、モチ米「ヒメノモチ」が収穫されていました。

今年は、暑さの影響で今までで１番早い稲刈りとなりました。

まきのファーム 牧野恵美さん「ちょっと収量は落ちるような感じはするが、この異常気象の中では、そんなに思ったよりは収量は悪くなかったかなと思う」

心配された高温と水不足には周辺農家と当番制で水を分け合ったと言います。

まきのファーム 牧野徹郎さん「（Ｑ詝米不足詝に対しての対策は？）しっかり米作って、出荷するだけ。まずそこ。自分たちが取れないとなんともならないので」

米の価格高騰については、悩みもあるようです。

まきのファーム 牧野恵美さん「私も主婦なので、（米が）高いのは嫌なんですけど、作ってみる立場になってみると、そこはしょうがないので応援してくださいと言いたくなるところです」

まきのファーム 牧野徹郎さん「ずっと安くなってきて最近３０年くらい前（の価格に）戻った。それだけ安いのに慣れてしまったのかなと思う」

まきのファーム 牧野徹郎さん「（Ｑ米農家の売り上げは高くなった？）その分はね。なっています」

■燃料費の高騰や資材の値上がり

しかし・・・燃料費の高騰や資材の値上がりで経費がかさみ、収入は変わらないと言います。

まきのファーム 牧野徹郎さん「農業も職業なので、サラリーマンと同じように働いて生活ができないとやっている意味がないと思う」

米を取り巻く環境が変わっても、牧野さんは米作りを続けます。

まきのファーム 牧野徹郎さん「米を食べたお客さんからおいしいという声を聞いているので、今年も来年も品質を落とさず、できたらもっとおいしく取れるようにと思う」