地域航空会社トキエアが就航後初めてとなるチャーター便を、新潟空港と和歌山県の南紀白浜間で運航しました。



正午すぎ、約50人の乗客を乗せ和歌山県の南紀白浜空港から新潟に到着したトキエアの機体。2024年1月の就航以来、県外のエリアとを結ぶ初めてのチャーター便の運航です。



新潟・和歌山の両県からの提案もあり実現した今回のチャーター便。新潟と和歌山を約1時間半で結びました。



■和歌山から

「新潟に行ったことがないから、1回行ってみたいなと思って。(Q.チャーター便がきっかけで？)直接来られるのが一番ありがたかった。」



■和歌山から

「世界遺産、佐渡へ1回っていうのがずっとあって、迷わず2人で行こうと決めた。チャーター便だったから行こうってなった。」



定期便の隙間を活用し、需要のある区間で柔軟に運航できることはトキエアにとっても大きなメリットです。



■トキエアマーケティング室 山村宗グループ長

「新潟県民に新しい空の楽しみ方や旅の形を、新潟からネットワークを定期便以外で広げていくことが我々の使命。」



トキエアは今後も、新潟と県外エリアを結ぶチャーター便を計画しているということです。