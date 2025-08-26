Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、USB-C×1ポートと巻取り式USB-Cケーブルを内蔵したAnker（アンカー）の「Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合】iPhone 16シリーズ MacBook Air Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他各種機器対応 4,990円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで見る PR PR

Ankerの新作充電器がお得。「Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」が20％オフ

本日2025年8月26日に発売開始した、Anker（アンカー）の「Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」がクーポン利用で20％オフ。

AnkerのUSB急速充電器シリーズとして初めて巻取り式のUSB-Cケーブルを内蔵した充電アイテムがお買い得です。

外出時に充電ケーブルを忘れてしまって充電できない…。そんなトラブルとおさらばできる優れモノをお見逃しなく！

USB-C×1ポートと巻取り式USB-Cケーブルを内蔵。最大35W出力で2台同時に充電できます

USB-C×1ポートに加えて、内蔵の巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルはスムーズに引き出しやすく、最大70cmまで自由に長さの調整が可能。

約20000回以上の巻取りと折り曲げに耐える耐久性が魅力。長く愛用できるのも嬉しいですね。

うねり防止のため巻取り跡がつきにくい素材を使用。USB-C端子部分にマグネットを搭載し、本体にパチっと収納できるのもスマート。

単ポートで最⼤35W出力、2ポート使⽤時でも合計最⼤35W出力で充電OK。スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホンを2台同時に充電できて便利です。

機器を安全に充電できる「ActiveShield 3.0」を搭載。コンパクトで持ち運びやすいのも魅力的

プラグは折りたたみ式で、約61mm×48mm×30mmとコンパクトなサイズ感が特長。

AirPods Pro（第2世代）と同じ大きさで、小さなカバンに入れてもかさばらず、日常使いから旅行まで活躍します。

過電圧保護やショート防止といった多重保護システムに加えて、1秒あたり約80回の温度管理と接続機器を保護する「ActiveShield 3.0」を搭載。

大切な機器を安全に充電できる巻取り式USB-Cケーブル一体型急速充電器、おすすめです。

Anker Nano Charger (35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合】iPhone 16シリーズ MacBook Air Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他各種機器対応 4,990円 （クーポン利用で20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerアイテム一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年8月26日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」