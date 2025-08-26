今年４月に結婚を公表した、俳優の岡田結実さんが自身のインスタグラムを更新。

父・岡田圭右さんへ、結婚を報告したことを明かしました。



【写真を見る】【 岡田結実 】 父・岡田圭右と 初２ショットで結婚報告 「おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」「共演NGなので写真撮るの試行錯誤」



岡田結実さんは「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました〜 私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた。」と、報告。



続けて「好感度上がる写真を上げてくれ！好感度は大事やねん！と頼まれたのもここで暴露します。笑」「11月12月にある私の初舞台も来てねって言ったら行けたら行くわという関西人あるある発言された事もここで暴露します。笑来てね」と、記しました。





そして「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！ 夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と綴ると、写真をアップ。





投稿された画像では、岡田結実さんと、岡田圭右さんがお互いに逆の方向を向いて笑顔で写真に写っているのが見て取れます。



岡田結実さんは「お父様の芸風は国宝ですよね！もう！っていうのを2日前に、国宝見て影響受けてた夫が父親に言ったら、『せやねん！もう俺の芸は国宝になるなぁ！！』って否定しないでドヤ顔で言ってた事もここで暴露しときます。笑笑」と、投稿。



続けて「色んな方に直接結婚報告したの？と直接やDMで尋ねられすぎて正直めんどくさかったのでここでご報告します 笑(主に知らない人から謎に聞かれる ありがたいけどね)」と、コメント。

最後に、岡田結実さんは「おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」とその思いを綴っています。







更に、父・岡田圭右さんもインスタグラムに「娘よ、おめでとう Photo by 娘の夫くん」と、笑顔の２ショット写真をアップしています。

これらの投稿にファンからは「素敵すぎるっ♥♥♥」・「最高すぎるぅぅぅぅ 尊い…………」・「結実さんの活躍にお父さん鼻高々ですね」・「おめでとうございます 末長くお幸せに」・「このツーショットは嬉しい♥ おめでとうございます」・「おめでとうございます 素敵な親子ですね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】