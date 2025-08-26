８月２６日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「ガザ病院攻撃、２０人死亡 報道関係者５人も イスラエル」という記事を紹介した。

番組で紹介した記事によると、パレスチナ自治区ガザの保健省は２５日、イスラエル軍がガザ南部ハンユニスのナセル病院を攻撃したと発表した。ロイター通信によると、報道関係者や医療従事者ら少なくとも２０人が死亡。イスラエル軍は声明で「無関係な個人の被害を遺憾に思う」としつつ、「ジャーナリストを標的にすることはない」と主張。軍トップの参謀総長が調査を指示したという。

またロイターによると、報道関係者は５人で、同通信やＡＰ通信、中東の衛星放送局アルジャジーラなどで働いていた。２度目の攻撃で救助に駆けつけた医療従事者らが巻き込まれたという、と記事にはある。

この記事を受けてお笑い芸人の大竹まことは、目を覆いたくなるような内容だと話し、「この報道関係者5人が犠牲になっているというのはどういうことかと言うと、1つ目の爆弾が落とされてそこに注目が集まり、報道陣が駆けつけたところにもう1つ爆弾が落ちたということで、随分なことする」と言い、「パレスチナにおいては、飢餓が彼らを1番苦しめているという状況もある」と現状を嘆いた。