宇野昌磨、YouTube「銀の盾」ゲットを報告 恋人・本田真凜の盾と並べた写真披露で「最強カップル」「ラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が、8月26日に自身のX（旧Twitter）を更新。YouTubeから贈呈された「銀の盾」を公開した。
【写真】宇野昌磨、本田真凜と「ラブラブ」と話題の盾ショット
宇野は「滑れるゲームストリーマーとして銀盾貰えたのだが自分の小さくて軽いけど知らないうちにナーフ入った？」というコメントとともに、YouTubeがチャンネル登録者数10万人突破記念としてクリエイターに贈呈する銀の盾を2枚持つ写真を投稿した。
奥の盾は「まりん日記」と記された交際中のプロフィギュアスケーターで俳優・本田真凜のもので、現在登録者数は16.2万人以上。手前の盾は「宇野昌磨」と記された、宇野のYouTubeチャンネル「shoutube宇野昌磨」に贈呈されたものだ。
宇野の盾は「自分の小さくて軽い」という言葉通り、本田のものよりも小さいサイズとなっており、熱心なゲーマーとして知られる宇野が、ゲームでキャラクターなどの弱体化を表す言葉「ナーフ入った？」で投稿を締めくくっているのも頷けるサイズ感となっている。
この投稿には「おめでとうございます」という祝福の声とともに「盾がラブラブ」「比べてみた時の2人の会話想像した」「最強カップル」「幸せそう」「目指せまりん日記」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
