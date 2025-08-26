【たぶん人生はバグだらけ】 8月27日0時 配信

viviONは、同社が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」の5thシングル「たぶん人生はバグだらけ」の配信を8月27日0時に開始する。

5カ月連続リリースのラストとなる本楽曲は、今までとこれからを表現しながら自分が選んだ道を肯定していく歌詞と、メンバーの歌やセリフが入り混じるギミックが盛り込まれた一曲。歌唱メンバーは栗駒こまるさん、千代浦蝶美さん、我部りえるさん、エトラさん、ぷわぷわぽぷらさんの5名となる。なお、プロデュースはバンド・JYOCHOとしても活動する中川大二朗氏が担当する。

配信リリースに合わせ、ジャケットを使用したスマホ壁紙のDLキャンペーンがApple Music/Spotifyユーザーを対象に、8月27日より9月9日の2週間にかけて開催される。

また、2ndシングル「トリコロール・ステップ 2025」、3rdシングル「ミス・プリマベーラス」、4thシングル「PLAYERS 『A』」、そして5thシングル「たぶん人生はバグだらけ」楽曲MVの公開スケジュールが発表された。MVは8月27日の「トリコロール・ステップ 2025」を皮切りに、10月10日の「たぶん人生はバグだらけ」までが順次公開される。

