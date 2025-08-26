iLiFE!心花りり、不適切行動・リーダー降格を謝罪 流出写真にも言及「もう信じれない方もいて当然」
【モデルプレス＝2025/08/26】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の心花りりが8月26日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。同日に事務所規定に抵触する不適切な行動をしたとしてリーダーからの降格とペナルティを科すことが発表され、謝罪した。
心花は「この度は皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした」と謝罪し、SNS上で拡散されている写真について「流出したものについて、2023年の夏なのは事実です」と説明。「リーダーという責任のある大事な立場である自分がこのようなことをしてしまい深く反省しています」と反省し、「そしてリーダーを降格することになりました。これからは陰ながら役に立てるように最善を尽くします」と思いを記した。
また、「もちろんこれで離れてしまう方やもう信じれない方もいて当然だと思っています」とし、「ただ今の私にできることはこれからもひたすら真摯にグループに向き合い活動していく事だと思っているので、見守って頂けたら有難いです」とファンへメッセージ。最後には「武道館直前にも関わらず、こんなにもご迷惑おかけしてしまい本当に申し訳ありませんでした」と結んでいる。
心花を巡っては、男性と親密に接している姿がSNS上で拡散されていた。8月26日には、所属事務所が「今後につきましてはiLiFE!のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しました」と明らかにし、「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります」と活動を継続することを伝えている。
またiLiFE!は、前日の25日にも那蘭のどかに重大な規約違反が判明したとして、8月27日の日本武道館公演をもって脱退することが発表されていた。（modelpress編集部）
◆心花りり、不適切行動受け謝罪
◆iLiFE!、武道館公演控えメンバー脱退発表・リーダー降格
