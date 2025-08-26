松本市で25日、地元出身のジャーナリスト、池上彰さんの講演会が開かれました。



池上さんは、アメリカ・トランプ政権による関税措置の影響などについて解説しました。



「今アメリカはとてつもない忖度社会になっている。トランプさんが言うことは何でもその通りでございますと言わないとクビになる」



松本市出身のジャーナリストで信州大学でも教壇に立っている池上彰さんの講演会。





「読売新聞東京本社」と「長野県読売会」が開いたもので、新聞の購読者などが訪れました。池上さんは「ニュースを解く」をテーマに、アメリカ・トランプ政権による関税措置の影響などについて解説しました。ジャーナリスト（松本市出身）池上彰さん「まさにトランプさんが大統領になったことによって世界が大きく動いている。高い関税をかけることは、あくまでアメリカ国内の産業を守るため。神様から選ばれているなら、自分は何をやっても構わない・許されていると考えている」また、日本がトランプ関税に振り回されないためにはアメリカの消費者が高くてもほしいと思える良い製品をつくることが大切と伝えていました。