欧州株 下げの勢いは落ち着く、仏ＣＡＣ１．６７％安
東京時間18:50現在
英ＦＴＳＥ100　 9263.46（-57.94　-0.62%）
独ＤＡＸ　　24162.39（-110.73　-0.46%）
仏ＣＡＣ40　 7709.90（-133.14　-1.67%）
スイスＳＭＩ　 12198.52（-7.84　-0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
ダウ平均先物SEP 25月限　45275.00（-76.00　-0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6447.50（-8.00　-0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23468.00（-30.25　-0.13%）