欧州株 下げの勢いは落ち着く、仏ＣＡＣ１．６７％安
東京時間18:50現在
英ＦＴＳＥ100 9263.46（-57.94 -0.62%）
独ＤＡＸ 24162.39（-110.73 -0.46%）
仏ＣＡＣ40 7709.90（-133.14 -1.67%）
スイスＳＭＩ 12198.52（-7.84 -0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:50現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45275.00（-76.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6447.50（-8.00 -0.12%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23468.00（-30.25 -0.13%）
