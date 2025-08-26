有吉弘行、大河ドラマ『べらぼう』出演を告知 レアなメイクシーンも披露「男前だからチョンマゲも似合うね」
タレントの有吉弘行が、26日までにインスタグラムを更新。横浜流星が主演する大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の第33回（8月31日放送予定）に出演することを報告すると、ファンから反響が集まっている。
【写真】ちょんまげ頭がカッコいい有吉弘行のふん装ショット（ほか3枚）
服部半蔵役で自身初となる大河出演を果たす有吉は「来週の大河ドラマべらぼうに出まーす」とつづり、衣装ショットなどを公開。セットを背景にポーズを決める様子や、ちょんまげ頭をセットされるメイク中のレアショットなどが公開されている。
服部半蔵の末裔にして松平定信から留守の白河を任されていた人物という重要な役どころを務める彼の投稿に、ファンからは「録画予約しました」「男前だからチョンマゲも似合うね」「ありころりんカッコイイ演技期待してるね」など期待の声が寄せられていた。
■有吉弘行（ありよし ひろいき）
1974年5月31日生まれ。広島県出身。1996年、お笑いコンビ・猿岩石として『進め！電波少年』（日本テレビ系）に出演。ヒッチハイク旅企画で脚光を浴びると、デビューシングル『白い雲のように』が異例を大ヒットを記録する。2004年、コンビを解散すると以降はピン芸人として活動。2010年代以降は数々の番組にMCとして出演。プライベートでは2021年に元アナウンサーの夏目三久と結婚し、2024年3月には第1子の誕生を報告した。
引用：「有吉弘行」インスタグラム（@ariyoshihiroiki）
