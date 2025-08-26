ハリー・スタイルズとゾーイ・クラヴィッツがロンドンでキス！
元ワン・ダイレクションのモテ男ハリー・スタイルズ（31）が、ゾーイ・クラヴィッツ（36）とロンドンでキスを目撃された。ゾーイは新作映画のプロモーションのためヨーロッパを訪問中。ハリーも一緒に過ごしているようだ。
【写真】リアム・ペインさんの葬儀に参列したハリー・スタイルズ
Peopleによると、ゾーイの新作映画『Caught Stealing』のプレミアの後、ロンドンのレストランRita‘ｓにてイチャイチャする2人の姿が目撃されたと、ゴシップアカウントDeuxmoiが現地時間8月25日にシェア。その前日には、ハリーのファンアカウントが、ローマの街中を腕を組みながら歩く2人の映像をＸ（旧ツイッター）にて公開していた。情報筋は、「彼女が取材ツアーに出ている間、彼は彼女と一緒に過ごしている」と明かしているそうだ。
ハリーは、『ドント・ウォーリー・ダーリン』でメガホンを取ったオリヴィア・ワイルド（41）と2年近く交際したのち、東京でエミリー・ラタコウスキー（34）と路上キスをキャッチされ、交際が発覚。その後、『ボーンズ・アンド・オール』のテイラー・ラッセル（31）とのロマンスが取り沙汰されるも、2024年5月に破局が伝えられた。
ゾーイは、自身の初監督映画『ブリンク・トワイス』でタッグを組んだチャニング・テイタムとしばらく交際。2023年10月に婚約するも、翌年10月に破局が伝えられた。今年に入り、Netflixドラマ『ザ・リクルート』などで知られるノア・センティネオ（29）とのツーショットを何度か目撃されていた。
