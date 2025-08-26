80年前、第2次世界大戦の終戦直前、米軍機の攻撃により、およそ40人が犠牲になった千葉県山武市の成東駅で今月13日、追悼の行事が行われました。

終戦2日前、1945年8月13日の午前11時40分頃、当時の国鉄成東駅に停車中だった貨物車に米軍機4機による機関銃の攻撃がありました。

貨物車には大量の火薬などが積まれていて炎上。消火作業のため貨物車を切り離した後、午前11時58分に爆発、駅長含む駅で働いていた15人と将兵27人が犠牲になりました。また、貨物車や駅舎は吹き飛び、爆発した跡には大きな穴が開いたということです。

それから80年。13日昼前、JR成東駅で駅職員により献花式が行われました。13回忌の際に建立された、「礎」と刻まれた追悼の碑に成東駅職員やJR関係者らが花束を手向けました。



また、この日は当時、近くに住んでいた人なども訪れ、爆発が起きた時間にあわせて、駅員らとともに1分間の黙とうを捧げました。

JR成東駅の高橋淳也駅長は、献花・黙とうについて「亡くなった方の中には10代の人もいます。このようなことが二度と起こらないよう祈念するとともに、悲惨な戦争を忘れることなく継承するためにも、今後も献花を継続していきたいと思います」としています。



以前は、成東駅前で市の関係者や議員らも出席した慰霊祭が行われていました。しかし、遺族の意向や新型コロナの影響などで規模は縮小。去年、2024年の追悼行事はJR成東駅の職員のみで行われました。

追悼の行事が年々縮小していく中、JR東日本は、終戦直前に成東駅が被災したことについて「形はどうあれ継承していく」としています。

一方、地元の山武市歴史民俗資料館では今、「太平洋戦争終結80年展『郷土危うし』ー空襲下の山武地域ー」が開かれています。

太平洋戦争時にあった、山武地域に残る戦争にまつわる話や、地域にあった軍の施設と住民の関係など、戦争と山武地域の関わりについて資料などを示し、解説しています。

郷土の戦争についての展示は今回で4回目。

今回の展示では、1945年2月半ばに、山武地域上空で展開された空中戦で撃墜された「日本陸軍四式戦闘機疾風（はやて）」の機体の部品の実物や、地域に伝わる目撃情報などが、新たに追加された資料として公開されています。



太平洋戦争時、周辺には3か所、日本軍の飛行場や研究所などがあったことなどから、空襲被害などに見まわれていたという山武地域。

資料館の稲見英輔館長は「戦争と地域住民の関わりを調べてみてわかったことは、近隣に軍施設がある場合、否応もなく協力を強いられていた。地域住民が総ぐるみで軍施設を支えていたこと、それら軍施設があったために山武地域が日常的に空襲被害にあったという事実を知っていただきたい」とし、戦争当時の出来事は、他人事ではなく、自分事として感じてもらいたいとしています。

企画展は9月21日の日曜日までです。

終戦から80年、戦争の記憶の風化が進む中、郷土に残る戦争の跡や資料などを次の世代へ継承することが求められています。