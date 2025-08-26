中国の物流市場規模は長年にわたり世界一を維持

中国物流購買連合会が発表した最新データによると、2025年の中国社会全体の物流総額規模は380兆元（約7828兆円）に達し、5年間で約80兆元（約1648兆円）増加する見込みです。物流業の総収入規模は拡大を続け、5年間で約4兆元（約82兆4000億円）増加し、2025年は14兆元（約288兆4000億円）を上回り、市場規模は10年連続で世界一となる見込みです。

今年の中国社会全体の貨物輸送量は590億トン以上、宅配業務量は2000億件以上を上回り、12年連続で世界一を維持する見込みです。国家物流ハブ181カ所と中堅コールドチェーン物流基地105カ所が配置・建設され、31の省・自治区・直轄市をすべてカバーし、一定規模以上の物流産業パークは2700カ所を超え、パーク内の鉄道専用線の接続率は25％近くに達しています。収入上位50の物流企業の総収入は2兆元（約41兆2000億円）を超え、うち世界トップ500社にランクインした企業は7社で、物流企業からサプライチェーンサービス企業への転換が加速しています。

一方、国際物流需要は日増しに旺盛になり、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」は欧州の229都市とアジアの100余りの都市に通じています。航空企業の国際貨物輸送市場シェアは44％に達し、「空中シルクロード」は海外83カ国213都市に広がっています。海運船団の規模は世界最大で、100余りの国・地域と航路のつながりを確立し、海運連結度は長年世界首位です。国境を越えた道路貨物輸送量は倍増し、車両が初めて道路直通輸送の形でカスピ海を越えて欧州に到着しました。（提供/CRI）