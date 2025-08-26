韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』第10話にて、元ジュニアのヒロト（滝本海都）が無念の脱落となった。

『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行していく。MCはi-dleのミヨン、タレントのDEXが務め、練習生を導く5人のマスターは、PENTAGONのフイとジンホ、元GFRIENDのユジュ、ダンサーのリア・キム、イ・ユジョンが務める。

「毎回悔いなくやった」清々しい表情で振り返る

東方神起の楽曲を課題曲とした第4ラウンド「K-POPレジェンドマッチ」を経て、6人の脱落者が決定。かつてジュニアとして活動し、韓国の芸能事務所と専属契約を締結した日本人練習生のヒロト（21歳）は、20位で番組を去ることになった。

ヒロトは「ファイナルの結果はまだわかりませんが、どんな結果だろうとずっと応援しています」と、ファイナルラウンドに駒を進めた仲間たちへエールを送る。そして番組が始まった最初に自ら書いた手紙を取り出して、「今回こそは最後まで諦めずにやりきる。このプロジェクトが終わったときに、全て出し切ったと言い切れるように」と読み上げ、「決意した通りにできたと思います。最善を尽くして、毎回悔いなくやったので、すごく楽しかったです」と振り返った。

19位のリッツウェイ（23歳）は、嗚咽しながら「本当に楽しい時間でした。一緒に過ごしたメンバーとスタッフの皆さんにとても感謝しています」と語り、18位のパク・ジュンヒョク（18歳）は「カッコいいみんなと過ごせて幸せでした。残ったメンバーがデビューできるよう、心から祈っています」と笑顔を見せつつ気丈にコメント。17位のイム・ジファン（22歳）は「皆さんと一緒に夢を追いかけられたことは幸運だったと思います。皆さんの人生の一部になれて幸せでした」と、番組で過ごした時間を噛み締めた。

16位のチャン・ウォン（23歳）は「サバイバルですが、ここまで時間を共にしたメンバーともっと一緒にいたかったのでとても悲しいです。いい姿を見せきれなくて残念です。でもここで終わりじゃないので、これからも頑張っていきます」と意気込み、15位のキム・ジョンフン（17歳）は「ここまで来られるとは思っていませんでした。すごく悔しいですが、たくさんの思い出を作れてみんなに感謝しています」と切実な思いを伝えた。

6人の脱落を受けて、練習生たちは涙を流しながらお互いを抱きしめる。「なんで1人で先に行くんだ、ひどいよ…」「本当に悔しい」「僕の分まで頑張って」と心からの応援を贈った。

ファイナルラウンドでは、「B:inUSファイナルピックマッチ」と称され、13人の練習生の中からB:inus（視聴者）の投票で選ばれたトップ8人がデビューを掴み取る。パフォーマンスするのは番組のために作られた新曲。作曲者はマスターのフイ（PENTAGON）で、世界の真理を手にするため悪魔と取引する戯曲「ファウスト」から着想を得た「KNOCKIN' ON HEAVEN」と、画一化した世の中で自分らしく振る舞う個性を“斜めに”という単語で表現した「斜めに」の2曲が用意された。

1：ヒョウ

2：ムン・ジェイル

3：キム・ボヒョン

4：カン・ジュンソン

5：カイ

6：イ・ヨンテ

7：ヤン・ヒョンビン

8：パク・セチャン

9：イ・ジュンミョン

10：ハルト

11：ソ・ジュニョク

12：イ・ユンソン

13：パン・ダニエル

14：アイ

