「スコットランド１部より断然レベルが高い」昨季の“サプライズ”と現地記者が絶賛したバーミンガム岩田智輝が明かした英２部の印象。古橋亨梧の加入で“セルティック化”も視野「キョウゴ君の動き出しを周りの選手が…」【現地発】
昨夏にスコットランドリーグ王者のセルティックから当時イングランド３部に降格したバーミンガム・シティに岩田智輝が移籍した際には大きな驚きをもって現地メディアに報じられた。だが、いまや岩田は「マエストロ」と呼ばれるほどチームの中盤に定着した。
今シーズンからチャンピオンシップ（イングランド２部）に昇格したバーミンガムには、その岩田に加え、今夏に日本代表の古橋亨梧がレンヌ（フランス）から、藤本寛也がジル・ヴィセンテ（ポルトガル）から加入。日本人選手が３人も所属している。
バーミンガムは、岩田と古橋が先発出場した８月23日の第３節でオックスフォード戦に取材に行くと、「ウチはチーム・ジャパンだよ！」とメディア・マネジャーが笑顔を見せた。
「（試合前）今日のゲームは（中盤の）自分が一番大事だと言われていたので、そこはいつもより意識していました」と本人が語るように、４−２−３−１のボランチに入った岩田は中盤で最終ラインとGKからボールを受け、前線に供給するいわば「チームの心臓」としてプレー。前線から積極的にプレスをかけてくるオックスフォードに対し、中盤で相手選手３枚に囲まれてもボールを失わず、テンポ良くボールをさばいていく。
相手ゴール付近でボールを持つとサポーターが一斉に「シュート！」と叫ぶ。持ち味の強烈なミドルシュートはいまや代名詞となっているのだ。
昨シーズンのバーミンガムは、３部ながらもパスを繋ぐポゼッションサッカーを徹底し、イングランドフットボールの歴史において最多記録となる「勝点111」を奪取。３部の舞台で「プレミア昇格に向けた予行演習」をするかのように、ロングボールに頼らない「繋ぐ」スタイルに取り組んでいたが、もちろん２部では難易度が上がる。
「３部に比べて、チャンピオンシップのチームは個々のクオリティが高い。簡単にボールを奪えないですし、安易なロングボールを蹴らずに繋げてきますね。３部が決して低いということではなく、２部の方がシャープに動ける選手が多いという印象です。スコットランド１部と比べても、断然こっちの方がレベルが高いですね。ただ、自分の強みは球際の強さだったり、次のプレーを予測する力なので今のところボールを奪えていると感じています」（岩田）
現地紙『バーミンガム・ライブ』のブライアン・ディック記者に話を聞くと、「イワタは正直なところ大きな嬉しいサプライズだった。スカウティングチームは彼がこれだけの主力になると予見していたのだと今になって分かるが、昨夏に契約した時はなぜ獲得したのか分からなかったよ。ただ、２部のスピードはさらに速くなる。フィジカル面では問題ないと思うが、ボールを前に動かす推進力とボールをさばくスピードが今後の課題になるだろう」と日本人MFが期待以上のプレーをしていることを高く評価した。
昨季まで繋ぐスタイルを徹底してきたバーミンガムだが、今季はロングボールも適宜用いているのが大きな違いだ。
「相手が前から来たり、ディフェンスラインが高ければ相手の裏に（ボールを）落とすということは狙っていますけど、無闇に蹴っているわけではない。自分たちの狙いがあるので、単に長いボールを蹴っているというよりかは、相手の嫌なことをやっている感覚ですね」と岩田は意図を明かしているが、ここで重要なピースとなるのが古橋だ。
セルティックでは、ずば抜けた裏への動き出しとフィニッシュの精度でゴールを量産したが、レンヌでは持ち味を発揮できずに無得点という悔しさを味わった。日本代表FWの獲得には大きな期待が寄せられた反面、懐疑的な目も向けられているが、今のバーミンガムは選手がボールを持つと前線の裏を狙う意識が以前よりも強くなっているのが伝わる。
