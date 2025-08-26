Prime VideoのSPOTV『MLB レギュラーシーズン』は2025年9月のあいだ、メジャーリーグベースボール（MLB）2025年シーズンの試合のうち、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつライブ配信する。『MLB レギュラーシーズン』はAmazonプライム特典対象作品なので、会員であれば追加料金無しで視聴可能だ。

9月は、今年も40本塁打の大台を達成し、二刀流も復活した大谷翔平選手や、二桁勝利をあげ、勝ち星を重ねる山本由伸選手らの活躍するロサンゼルス・ドジャースの試合を中心に配信する。ドジャースは、ア･リーグ西地区で熾烈な首位争いを続けるシアトル・マリナーズや今年からメジャーに活躍の舞台を写した菅野智之選手擁するボルチモア・オリオールズと対戦。また、ダルビッシュ有選手、松井裕樹選手が所属しナ・リーグ西地区の地区優勝に名乗りを上げるサンディエゴ・パドレスは、同地区のコロラド・ロッキーズ、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦する。シーズン終盤を迎える9月も日本人選手の活躍から目が離せない。

9月6日・7日に配信されるのは、ナ・リーグ西地区のロサンゼルス・ドジャースと、ア・リーグ東地区のボルチモア・オリオールズの連戦。大谷翔平選手、山本由伸選手ら日本人選手の奮起で、連覇への流れを取り戻せるかに注目だ。対するオリオールズの菅野智之選手が、強力ドジャース打線を相手にどのような投球を見せるかも見逃せない。ポストシーズン進出へ向け、両チームにとって負けられない一戦となっている。

9月14日には、ナ・リーグ西地区で勢いを増すパドレスがロッキーズと対戦する。ダルビッシュ有ら日本人選手に加え、タティスJr.やマチャドを中心とした強力打線が好調を維持しており、地区優勝に向けてチーム全体が一体となって盛り上がりを見せている。シーズン終盤の一戦一戦が順位を左右する中で、ロッキーズとのアウェイゲームでもその勢いを保てるか、地区制覇への道程を占う重要な一戦だ。

9月28日は、ア・リーグ西地区で激しい首位争いを演じるシアトル・マリナーズと、ナ・リーグ西地区首位のロサンゼルス・ドジャースによるシーズン終盤の好カードを配信する。ドジャースはムーキー・ベッツ選手、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン選手が並ぶ超強力打線が相手に襲いかかる。対するマリナーズは、直近10試合で2勝8敗と大きく負け越しており、ポストシーズンへの切符をかけた正念場を迎える（※成績は8月25日時点のもの）。

〈今後の配信スケジュール〉・9月6日（土）午前8時5分：ロサンゼルス・ドジャース 対 ボルチモア・オリオールズ・9月7日（日）午前8時5分： ロサンゼルス・ドジャース 対 ボルチモア・オリオールズ・9月13日（土）午前11時15分：ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ・9月14日（日）午前9時40分：コロラド・ロッキーズ 対 サンディエゴ・パドレス・9月20日（土）午前11時10分：サンフランシスコ・ジャイアンツ 対 ロサンゼルス・ドジャース・9月21日（日）午前7時40分：シカゴ・カブス 対 シンシナティ・レッズ・9月27日（土）午前10時40分：アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 サンディエゴ・パドレス・9月28日（日）午前10時40分：ロサンゼルス・ドジャース 対 シアトル・マリナーズ

