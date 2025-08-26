

『中島みゆきディープ・ナイト!』キービジュアル

NHKの音楽番組「The Covers」（NHK BS 午後10時50分〜）が、9月7日と14日の２週連続で『中島みゆきディープ・ナイト!』と題し、半世紀に渡り愛され続ける「中島みゆき作品」の魅力を深堀りする。

【写真】『中島みゆきディープ・ナイト!』収録の模様

ゲストに工藤静香、郷ひろみ、田島貴男、ELAIZA（池田エライザ）を迎え、7月に【総合テレビ】で届けた特集の【拡大＆決定版】として、＜未公開のパフォーマンスやトーク＞、＜名作カバー＞や＜本人の秘蔵映像＞を交え、お届け。

1975年「アザミ嬢のララバイ」でデビューし、9月で50周年を迎えた中島みゆき。【第1夜】では、そんな中島みゆきが手がけた＜提供作＞を中心に、その魅力を深堀りする。ソングライターとしてドラマや映画・アーティストに向けて、数々の名作を提供する中島みゆき。そんな『提供作のカバー選』は、柴咲コウ、平原綾香、郷ひろみ、宮本浩次の名パフォーマンスを贈る。

さらに、アーティストとして中島みゆきから最も多くの楽曲提供を受ける工藤静香のヒットソングを「NHKアーカイブス映像」で辿る。そして、そんな中島みゆきの最新提供作・工藤静香「海燕（かいえん）」も披露。工藤が、中島みゆきとの出会いやその関係性を語るシーンも。さらに、中島みゆきより3年前にデビューし、今年70歳のメモリアルイヤーの郷ひろみの最新曲「最強無敵のDong Dong Dong!」も艶やかに披露。【第2夜】では、デビュー初期から2000年代の名曲まで、愛され続ける「中島みゆき作品」を「いま」に歌い継ぐ。

「名曲カバーセレクション」には、デビュー曲「アザミ嬢のララバイ」を歌う工藤静香から、アイナ・ジ・エンド、ELAIZA（池田エライザ）、JUJU、斉藤由貴らの歌姫たち、そして竹原ピストル、田島貴男などの骨太アーティストまで、それぞれが愛する中島みゆきの名曲を個性豊かにカバー。

さらに、中島みゆきのメッセージソングに深い感銘を受けたという、田島貴男のオリジナル曲「ソウルがある」を、迫力の弾き語りパフォーマンス。中島みゆき「時代」を愛するELAIZAは、自身が作詞を手がけた最新ナンバー「テキトーLOVE」を披露。

トークでは、中島みゆきの楽曲の魅力を1970年代から2000年代まで、本人のレアなライブ映像を交えて、紐解いていく。■番組情報【放送予定】＜第1夜＞9月7日（日）午後10:50〜11:19 ＜NHKBS/BSP4K＞＜第2夜＞9月14日（日）午後10:50〜11:19 ＜NHKBS/BSP4K＞【ＭＣ】リリー・フランキー

上白石萌歌 【語り】堂本光一【カバーズゲスト】ELAIZA(池田エライザ)、工藤静香、郷ひろみ、田島貴男

(50音順)＜第1夜＞

「時代を彩る提供作品」放送予定：9月7日（日）午後10:50〜11:19

＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】工藤静香 ♪「海燕(かいえん)」

詞・曲：中島みゆき郷ひろみ ♪「最強無敵のDong Dong Dong!」【中島みゆき 名曲カバーセレクション】【主題歌・名曲カバー 】柴咲コウ ♪「銀の龍の背に乗って」（2003）詞・曲:中島みゆき平原綾香 ♪「誕生」（1992）詞・曲:中島みゆき【提供作品・名曲カバー 】郷ひろみ ♪「かもめはかもめ」（1978／研ナオコ）詞・曲:中島みゆき宮本浩次 ♪「春なのに」（1983／柏原芳恵）詞・曲:中島みゆき【NHKアーカイブスで贈る「中島みゆき×工藤静香

名作セレクション」】♪「FU-JI-TSU」

♪「MUGO・ん・・・色っぽい」

♪「慟哭」

♪「激情」＜第2夜＞

「時代を照らす名曲たち」

放送予定：9月14日（日）午後10:50〜11:19

＜NHKBS/BSP4K＞【曲目】田島貴男 ♪「ソウルがある」ELAIZA（池田エライザ） ♪「テキトーLOVE」【中島みゆき 名曲カバーセレクション】工藤静香 ♪「アザミ嬢のララバイ」（1975）詞・曲:中島みゆきアイナ・ジ・エンド ♪「化粧」（1978）詞・曲:中島みゆき竹原ピストル ♪「ファイト！」（1983）詞・曲:中島みゆき田島貴男 ♪「ヘッドライト・テールライト」（2000）詞・曲:中島みゆきJUJU ♪「糸」（1992）詞・曲:中島みゆき斉藤由貴 ♪「歌姫」（1982）詞・曲:中島みゆきELAIZA（池田エライザ） ♪「時代」（1975）詞・曲:中島みゆき