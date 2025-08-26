9月19日に全国公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のIMAX上映が決定し、IMAX版ポスタービジュアルも公開された。

参考：上田麗奈になぜ魅了されるのか 『チェンソーマン』『タコピーの原罪』にみる蠱惑的な声色

累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。

公開されたIMAX版ポスタービジュアルには、疾走感溢れるチェンソーマンとサメの魔人・ビームが描かれている。

また、映画の公開を記念して、ABEMAでスペシャル特番「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」の無料放送が決定。ケンドーコバヤシがMCを務め、『チェンソーマン』好きを公言する芸能人が出演する。普段見ることはできないアニメーションスタジオMAPPAに潜入し、制作現場の裏側への取材の様子も放送される。主題歌、エンディング・テーマを担当する米津玄師からのコメント映像も。初公開情報も明かされるという。

特番終了後の21時からは、TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』が、ABEMAにて独占先行・無料配信される。新たに再編集された本編に加え、原作コミックスの巻末エピソードを新規アニメ映像化した「ちぇんそーびより」も収録される。9月12日以降は各プラットフォームでも順次配信予定だ。

映画の公開を記念して、渋谷では「チェンソーサマー！最高!! in SHIBUYA」と題して、9月12日から全9店舗でPOPUP SHOPを実施。アパレルコラボ、イベント、スクランブル交差点5面シンクロ放送など様々な施策が随時展開される。ZONe ENERGY（ゾーン エナジー）のサンプリング部隊「ZONe BOOSTER（ゾーン ブースター）」とコラボしてチェンソーマンのヘッドピースが配られるほか、複数拠点でポチタデザインのキャンディが数量限定で配布される。（文＝リアルサウンド編集部）