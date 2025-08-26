¡Ú8·î26Æü¤Î·ÀÌó¾ðÊó¡Û¥Ù¥Æ¥é¥ó³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬·ÀÌó²ò½ü¡Ä195¥»¥ó¥Á¤ÎÎý½¬À¸¤¬ËÜ·ÀÌó¤Ø¾º¿Ê
¡¡8·î26Æü¡¢B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡B2¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢203¥»¥ó¥Á103¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤ÏÆüËÜ¤Ç7¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡B1¤Î¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ï¡¢8·î5Æü¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿ºä°æ¥ì¥ª¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¸½ºß32ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç5¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£195¥»¥ó¥Á102¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¤â¤Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢¼¢²ì¤Ç³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤«¤éÂàÃÄ¤·¼«Í³¸ò¾ÄÁª¼ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÚ²¬ÂçÃÏ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ø¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤ä¶âÂôÉð»ÎÃÄ¤ò·Ð¤Æ¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÉÚ²¬¤Ï¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤ËÄÌÌõ·ó¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿B¥êー¥°¤Î·ÀÌó¾ðÊó°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£8·î26Æü¤ÎB¥êー¥°·ÀÌó¾ðÊó
¡ã¿·µ¬¡ä
ºä°æ¥ì¥ª¡Ê¼¢²ì¡Ë
¡ã·ÀÌó²ò½ü¡ä
¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¡Ê¿®½£¡Ë
¡ã¥³ー¥Á¡ä
ÉÚ²¬ÂçÃÏ¡ÊAÀéÍÕ¡¿AC¡Ë