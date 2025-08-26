¿§µ¤ÇúÈ¯¡ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¼ÂÎÏºÇ¶¯¤ÎÎý½¬À¸¡¢¡È¥â¥¶¥¤¥¯Æþ¤ê¡É¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¡Ö¤Þ¤¿Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºÇ¶¯Îý½¬À¸¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä©È¯Åª¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤âÌåÀä
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ëÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß1°Ì¤Î¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇJENNIE¤Î¡Ölike JENNIE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Î¡Ö1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤â¸«»ö¤Ë¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÌ³¤á¾å¤²¡¢¡ÖWhiplash¡×¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡£¡Ölike JENNIE¡×¤Ç¤â¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Îý½¬ÃÊ³¬¤«¤é¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Ç1¿Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Á¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÂ¸ºß´¶¤ËÂç¤¤ÊÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î»ì¤ÎÃæ¤ËÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¸ý¸µ¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤¬¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¥ï¡¼¥É¤òÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡È°¡É¤ÊÉ½¾ð¤ËÎý½¬À¸¤¿¤Á¤«¤é¤âÈáÌÄ¤¬¡ª¤½¤Î¸å¤â¡¢Àå¤ò¤Ú¤í¤ê¤È½Ð¤¹¤Ê¤É¹ª¤ß¤ËÉ½¾ð¤òÁà¤ê¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÈÎý½¬À¸¤¿¤Á¤ÏÈà¤ÎÎº¤Ë¡£°ì½Ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤âÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸«»ö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤âÌåÀä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Á´°÷¤ÇÂ©¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¥À¥ó¥¹¡£¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¤¢¤Þ¤ê¤Î¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¤Þ¤¿Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¨¥°¥¤¡¢µÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤É¤ó¤À¤±ÅÁÀâ»Ä¤¹¤ó¤À¤è¡×¡ÖÄ»È©²á¤®¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë