俳優の山田裕貴が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、父親でプロ野球・広島、中日などで活躍した山田和利さんが死去したことを明かした。６０歳。約４年前からがんで闘病していたという。

裕貴は「父 山田和利が８月１６日に６０歳で永眠いたしました」とし、和利氏が死去したことを報告。続けて「これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団ＯＢの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます」と関係者や父のファンなどへ感謝の気持ちを示した。

約４年前からがんの闘病生活を送っていたというが「故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました」と伝え、「公私共に親しくしてくださった皆様、直接ご挨拶を申し上げるべきところ、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます」とつづった。

コメント全文は以下の通り。

【生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ】

このたび、父 山田和利が８月１６日に６０歳で永眠いたしました。

私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団ＯＢの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます。

父は約４年前に癌を患い闘病していましたが、

故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました。

野球というフィールドに限らず、

公私共に親しくしてくださった皆様、

直接ご挨拶を申し上げるべきところ、

このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます。

葬儀は近親者のみで執り行いました。

供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います。

父が生前にいただいたご厚情に、

あらためて深く感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

令和７年８月２６日

親族代表 山田裕貴（原文ママ）