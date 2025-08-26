「すんごい筋肉ムキムキ」入江陵介、圧巻の筋肉に「やばい！かっこい！」「イケメンでこの体、、好きだー」反響
元競泳選手の入江陵介さんは8月25日、自身のInstagramを更新。鍛えられた格好いい筋肉を披露しました。
【写真】入江陵介のムキムキ筋肉
コメントでは、「イケメンでこの体、、好きだー」「やばい！かっこい！」「鍛えてますね！！自己肯定大事ですね！！」「大尊敬です」「惚れ惚れします」「アップされる肉体美に翻弄されるファン界隈！(バキバキでカッコ良すぎます)」「すんごい筋肉ムキムキですね」「何かの間違いで画面から出てきて欲しい」と絶賛の声が多数寄せられました。
(文:多町野 望)
「やばい！かっこい！」入江さんは「運動習慣！自己満足！自己肯定！」とつづり、1枚の写真を投稿。上半身が写った自撮りショットです。全体的に筋肉が発達していることが分かります。加えて肌もきれいで、入江さんの格好良さや美しさが際立っています。
「身体と心の健康維持！」7月13日にも「身体と心の健康維持！」とつづり、上半身の自撮りショットを投稿していた入江さん。ファンからは「すごい筋肉」「仕上がってますね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
