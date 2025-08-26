¹ç·×37¥¤¥ó¥Á¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¡ª¡© ½Å¤µÌó3kg¤Î2²èÌÌÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÇã¤¤¤Ê¤Î¤«»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î½é´ü¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò¤¬5Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡¢¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Þ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¼«Âð¤³¤½ºÇ¶¯¤Î¿¦¾ì¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¯¤·µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö²È¤À¤È¤Ä¤¤¥µ¥Ü¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤È¤³¤í¤¬³°½ÐÀè¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥È PC¤Î1²èÌÌ¤·¤«»È¤¨¤º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î²èÌÌ¤È»ñÎÁ¤òÊ¬³äÉ½¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢18.5¥¤¥ó¥Á¡ß2ÌÌ¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖEHOMEWEI XQG-185PF¡×¡£É¬Í×¤ÊÆü¤Ë¤À¤±¡È¼«Âð¤ÈÆ±¤¸¹¤µ¡É¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¡¢³°ºî¶È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
3.25kg¤Ç¤â»ý¤Á½Ð¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡©
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À½ÉÊÌ¾¡§EHOMEWEI XQG-185PF
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§18.5¥¤¥ó¥Á¡ß2
¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¡§ÅëºÜ
¥Ñ¥Í¥ë¥¿¥¤¥×¡§QLED
²èÌÌÉ½ÌÌ½èÍý¡§¥°¥ì¥¢¡Ê¸÷Âô¡Ë
²òÁüÅÙ¡§1920¡ß1080¥É¥Ã¥È
¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡§16:9
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡§1000:1
ÌÀ¤ë¤µ¡§400cd/Ö
HDR¡§¢þ
¿§°è¡§100% sRGB
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡§100Hz
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§1w¡ß2
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§30W
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§532¡ß428¡ß6.5-15mm
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§3250g
ËÜµ¡¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê18.5¥¤¥ó¥Á¤Î2²èÌÌ¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Ö¤ó½Å¤µ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¹þ¤ß¤ÇÌó3.25kg¤È½Å¤á¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤ä¸ü¤ß¤â¤¢¤ê¡¢°ÜÆ°¤Ë¤ÏPC¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ë¡¢´è¾æ¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯Á°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½µ¤Ë¿ôÅÙ¤Î³°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¡Ö·î¤Ë°ìÅÙ¤Î½Ð¼ÒÆü¡×¤Ê¤É¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¤À¤±Ï¢¤ì½Ð¤¹±¿ÍÑ¤Ê¤é½Å¤µ¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Ç¹¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë3ÌÌ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤´Ä¶¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Î¡¼¥ÈPCÃ±ÂÎ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Îºî¶ÈÎÎ°è¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë²¸·Ã¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤è¤êÀ¸»ºÀ¤Î¾å¾ºÉý¤¬¾¡¤ë¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¤½¤³¤¬¹ØÆþÈ½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«30ÉÃ¡£¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ·¿¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÂ¨ÀïÎÏ¤Ë
¥¹¥¿¥ó¥É¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅÅ¸»¤òÁÞ¤»¤Ð¡¢Å¸³«¤«¤éÉ½¼¨¤Þ¤ÇÂÎ´¶30ÉÃ¤Û¤É¡£±ü¹Ô¤25cmÄøÅÙ¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»Å»ö´ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¦¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Àª¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
³°ÉÕ¤±¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢XQG-185PF¤Ï¤¿¤¿¤ó¤ÇÎ©¤Æ³Ý¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Â¤é¤ì¤¿µï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡È°ì½Ö¤ÇÅ¸³«¡¦ÊÒÉÕ¤±¡É¤È¤¤¤¦¼è¤ê²ó¤·¤Î³Ú¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½Ä2Ëç¤ÇSlack¤â¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤â³«¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·
½ÄÃÖ¤¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÃæ±û¤Î¥Ù¥¼¥ë¤¬¼«Á³¤Ê¶èÀÚ¤êÀþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ðº¸±¦¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ËSlack¤äTeams¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÃóÇÛÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¹¤°ºî¶È¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ç»×¹Í¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ä¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤À¤±¤òÉ½¼¨¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼«Âð¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸úÎ¨¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·ÀÜÂ³¤È¤·¤Æ¤Ï½Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤2Ëç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£Ä¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤1Ëç¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢macOS¤ÇMission Control¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ï¾¯¤·ÉÔ¼«Á³¤ÊÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ËHDMI¡ÜUSB Type-C¤Ç¡È»Å»ö⇄¸ä³Ú¡É¤òÎ¾Êý³Ú¤·¤à
¥ß¥ËHDMI2¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB Type-C3¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤ëËÜµ¡¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏUSB Type-C¤Ç¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ìë¤ÏÆþÎÏ¤ò¥ß¥ËHDMI¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆNintendo Switch¤äPS5¤Ê¤É¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¥²¡¼¥àµ¡¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤½¤ó¤Ê¡È»È¤¤Ê¬¤±¡É¤â¤Ç¤¤Æ¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï100Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤âÌó8ms¤ÈÃÙ±ä¤òÂÎ´¶¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÂæ¤Ç»Å»ö¡¦¸ä³Ú¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¡×¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿§¤ÏMac¤Ç³ÎÇ§¡¢¹¤µ¤Ï2²èÌÌ¤Ç²Ô¤°¡½¡½¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ºî¶È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë
´Î¿´¤Î²è¼Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢MacBook Pro¤Î¹¿§°è¥Ñ¥Í¥ë¤ò¡È¿§´ð½à¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜµ¡¤ËPremiere Pro¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤äPhotoshop¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢´ë²è½ñ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¹¤²¤ë¤Èºî¶È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¤Î³ÎÇ§¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ï¤êMac¤ÎÊý¤ËÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ì¤ÐXQG-185PF¤Ç¤â½½Ê¬¡£¥á¥¤¥ó²èÌÌ¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¤Þ¤ÞÊä½õ¾ðÊó¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÅÔÅÙ¤´¤È¤Ë²èÌÌ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼ÂÇä8Ëü±ßÂæ¤Ï¹â¤¤¡© ¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤¿¥³¥¹¥Ñ
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß·¿¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï15¡Á16¥¤¥ó¥Á¤Ç¼ÂÇä5Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢ËÜµ¡¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç8Ëü7980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÈæ³Ó¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²èÌÌÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½45¡ó¹¤¯¡¢ÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ò·×»»¤¹¤ë¤È°Õ³°¤È³ä¹â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ï1²èÌÌ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜµ¡¤Ï2²èÌÌ¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò2ËçÇã¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³ä°Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËsRGB100¡óÂÐ±þ¤ÎQLED¥Ñ¥Í¥ë¤äµ±ÅÙ400cd/Ö¡¢10ÅÀ¥¿¥Ã¥Á¤È4096ÃÊ³¬¤ÎÉ®°µ¸¡ÃÎ¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÂç¤¤¤¤À¤±¡É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Âð¿ø¤¨ÃÖ¤¤È³°½ÐÍÑ¤ò°ìÂæ¤Ç·ó¤Í¤¿¤¤Êý¤Ê¤é¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ØÌæ¡¦½ÅÎÌ¡¦¥Ù¥¼¥ëÌäÂê¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¸÷Âô¥Ñ¥Í¥ë¤æ¤¨»ØÌæ¤ä±Ç¤ê¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤ÈÀ×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ê¡¢Ä¹Ê¸¤ÎÆþÎÏ¤Ï³°ÉÕ¤±¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÇ¤¤»¤ë¤È²÷Å¬¤µ¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿½ÅÎÌ3.25kg¤ÈÃæ±û¥Ù¥¼¥ëÌó4.5cm¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï»öÁ°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£1kgÁ°¸å¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ÙÊª¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
°ìÊý¤Ç»ý¤Á±¿¤ÖÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢µÕ¤Ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Óµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ½Å¤¤Êª¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¤»Ï¤á¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥¼¥ëÉôÊ¬¤ÇÁàºî¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ø¤¨ÃÖ¤¤È°ÜÆ°¤ò1Âæ¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤Ê¤é¥¢¥ê¤ÊÁªÂò¡ª
¹¤¤ºî¶ÈÎÎ°è¤¬¤Û¤·¤¤¤±¤ì¤É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¾ïÀß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¡¢XQG-185PF¤Ï¡È»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¿ø¤¨ÃÖ¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡É¤È¤¤¤¦Ì¯°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤±¤Ç¤Ï¶¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë³°¤Ç¤Îºî¶ÈÆü¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À1Ëç¤ò¥È¡¼¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤ÈÆ±¤¸²÷Å¬¤µ¤ò³°¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶È¤âÍ¾²Ë¤â²èÌÌ¤Î¹¤µ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡Ê²èÁü¥¿¥Ã¥×¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
