Mrs. GREEN APPLEが公式SNSを更新。藤澤涼架が線香花火にチャレンジする動画が公開された。

動画：線香花火に夢中の藤澤涼架

■藤澤「すごい！すごい！ちょ～元気だこれ。」

ひぐらしの鳴き声とともにMrs. GREEN APPLEの楽曲「夏の影」がBGMに流れ、動画はスタート。藤澤が「いくぜよ」と言い、線香花火に火をつける。「数えてね。動画だからといいのか。」とつぶやく姿も。続けて、「おぉ～、でかい。でかいよ～。すごい！めっちゃブクブクしてる」と線香花火に夢中な姿を見せた。画面の外から「どこにいるの？りょうちゃん。今どこにいるの？」と優しく声をかける大森元貴や「ハハハハ」と笑う若井滉斗の声も聞こえてくる。

途中、線香花火が落ちそうになったのか「あぁ～！」と絶叫する場面も。その後も「すごい！すごい！ちょ～元気だこれ。」と夢中になる藤澤に「めっちゃ地味やん」と若井の声が。終盤、「みんなに夏、楽しんでね。って、りょうちゃん、みんなに言って」と声をかけられると「みんなも、夏……なんだっけ？ふたつのこと一気に……」とつぶやく様子も。

最後は、線香花火の火の玉が落ちてしまい全員で「あぁ～！」と絶叫。藤澤は残念そうな表情を見せた。

SNSでは「全部が涼ちゃんしてる」「全てがよい」「なんて平和な世界」「全てが愛おしい」「もっくんの声が保護者感」「ひろぱの笑い声いい」と絶賛する声で溢れていた。

