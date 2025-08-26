窓や扉が破壊され悲鳴…台風13号“中国のハワイ”海南島に大きな被害　その後ベトナムを直撃し死傷者も

台風13号が接近したのは“中国のハワイ”と呼ばれる海南島。

ホテルのロビーでは、強風が打ち付ける扉をスタッフが懸命に押さえていましたが、強風に耐えられずホテルの窓が破損。

風に飛ばされた紙が舞い上がり、ロビーは一瞬にして騒然とした雰囲気となりました。

さらに、強風で破壊されたホテルのレストランの扉。

頭を手で覆い逃げる男性や必死に物陰に隠れる幼い子供の姿がありました。

被害はショッピングモールでも。

強風で破片が周囲に飛び散る事態に。

多くの観光客が利用する大通りは、大量の木がなぎ倒され、高級リゾートがある海南島ですが、一夜にしてその姿が一変しました。

一方、同じ海南島にある街では洪水が発生。

住民が顔まで水に浸かりながら傘をさしていました。

消防隊らは、夜を徹して町に閉じ込められた住民たちの救助活動にあたりました。

その後、西に進んだ台風13号はベトナムを直撃。

死者が相次ぐ事態となっています。

ベトナムに上陸した台風13号。

街は洪水で水浸しとなり、看板や屋根が強風で吹き飛ばされていました。

ベトナムで主な移動手段であるバイク。

しかし、道路が冠水したため、街ではバイクを押して歩く姿が多く見られました。

学校や空港などが閉鎖し、数万人が避難を強いられているベトナム。

地元メディアによると、この台風でこれまでに3人が死亡、13人がけがをしたということです。