Mrs. GREEN APPLEメンバーが懐かしさ漂う日本の夏を堪能！最新曲「夏の影」MVのBehind the Scenes公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが最新曲「夏の影」のMVのBehind the Scenesを公開した。

■MVのコンセプトは“真夏にロケを”

「夏の影」のMVでは、懐かしさ漂う日本の夏を堪能するメンバーの表情が切り取られている。

今回公開されたBehind the Scenesには、“真夏にロケを”というコンセプトのもと、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』開催翌日にロケ地へ向かうという過酷なスケジュールのなか、ひとときの夏を堪能するメンバーの姿などが収められている。

なお、ミセスは9月1日放送のTBS『CDTVライブ!ライブ!」』で「夏の影」をパフォーマンス。「夏の影」の発売を記念した『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』も8月31日まで渋谷・MIYASHITA PARKで開催中だ。

■リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com