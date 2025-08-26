ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー在籍8シーズン目のニック・マルティネス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は7打数無安打と快音なし

相手先発は、35歳の右腕マルティネス。2014年にレンジャーズでメジャーデビュー、18年からは日本球界へと渡り、20年まで日本ハム、21年はソフトバンクでプレーし計21勝を挙げた。22年にパドレスでメジャー復帰し、23年にレッズへ移籍。今季は先発ローテーションで25先発、10勝9敗、防御率4.59の成績を残している。

主な球種はフォーシームとカットボール、チェンジアップをそれぞれ20％前後の割合で投げ分け、右打者にはシンカーとスライダー、左打者にはカーブを織り交ぜる。制球力が生命線で、今季の四球率5.7％はメジャー全体の上位13％に位置する。

大谷はマルティネスと通算7打席対戦し、7打数無安打2三振と苦戦。チェンジアップとカットボール中心の配球で打ち取られている。日本球界を経験したベテラン右腕から、キャリア初安打となる45号アーチは飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.レッズ

試合開始：日本時間8月27日（水）11時10分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、JSports3、ABEMAプレミアム