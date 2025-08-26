日本サッカー協会は２６日、日本代表が１０月１４日の親善試合でＷ杯で史上最多５度優勝を誇るＦＩＦＡランク５位のブラジルと対戦することが決定したと発表した。味の素スタジアムで午後７時３０分開始。テレビ朝日系列で全国生中継されることも決まった。過去の対戦成績は日本が０勝１１敗２分。２２年６月（国立、０●１）以来の対戦となる。

森保一監督は協会を通じて「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったＪＦＡ関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から感謝申し上げます。うれしさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません。ブラジル代表は誰もがイメージできるように全ての選手が全ての分野においてクオリティーが高く、また高強度の中でも自分たちがやりたいプレーを確実に行えるしたたかさを兼ね備えている、言わずもがなトップレベルの対戦相手となると思います。我々日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」とコメントした。