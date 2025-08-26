日経225先物：26日19時＝30円安、4万2270円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては124.4円安。出来高は2141枚となっている。
TOPIX先物期近は3065.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42270 -30 2141
日経225mini 42270 -30 33486
TOPIX先物 3065.5 -2.5 4323
JPX日経400先物 27520 -5 309
グロース指数先物 784 +0 102
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
