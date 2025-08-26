　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては124.4円安。出来高は2141枚となっている。

　TOPIX先物期近は3065.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42270　　　　　 -30　　　　2141
日経225mini 　　　　　　 42270　　　　　 -30　　　 33486
TOPIX先物 　　　　　　　3065.5　　　　　-2.5　　　　4323
JPX日経400先物　　　　　 27520　　　　　　-5　　　　 309
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　+0　　　　 102
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース