『仮面ライダーゼッツ』GPライダーカプセム購入キャンペーン! - ゼッツ・龍騎のステッカーをプレゼント
バンダイは、カプセルトイ「仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム」の発売を記念して、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定で4弾連続購入キャンペーンを実施する。
ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定『仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム』4弾連続購入キャンペーン
第1弾の対象商品は「仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム01」。2025年9月1週目より順次発売予定で、全6種・1回500円。
「仮面ライダーゼッツ GPライダーカプセム01」3個購入につきステッカーをランダムで1枚プレゼントする。カプセル内に封入されているミニブックを3枚を店舗スタッフに渡すこと。
