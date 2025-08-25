25日（月）に2025男子U21世界選手権大会の4日目が行われ、バレーボールU21男子日本代表はU21男子コロンビア代表と対戦した。

出場24チームがプールA～Dに分かれて行われる予選ラウンド。日本はブラジル、ブルガリア、チェコ、コロンビア、キューバと同じプールCに入っている。初戦のブラジル戦と第2戦のブルガリア戦に続き第3戦のキューバ戦に勝利し日本は、ここまで3連敗のコロンビアと戦った。

第1セット出だしから流れを掴みリードする日本。ブロックアウトを狙ったプレーや、コロンビアのサーブミスなどもあり20-12と点差を広げる。相手の隙をついたプレーや、ボールを落とさない守備から攻撃に繋げて25-16で1セット目を奪った。

第2セット目以降も相手を寄せ付けず、ストレート勝利で大会4連勝を収めた日本。日本はOHの小野大稀が12得点を上げ、OP山本快が11得点、続いて川野琢磨が9得点の活躍を見せた。

次戦は、26日（火）12:00よりここまで4連勝中のU21男子チェコ代表と対戦する。

■試合結果

日本 3-0 コロンビア

第1セット 25-16

第2セット 25-11

第3セット 25-14

