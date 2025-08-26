ÆüËÜ¤Î¡ÈBOSS¡É¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬ananÉ½»æ¤Ë¹ßÎ×¡ª
º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡£¿·Éè¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÎÌðÂô¤µ¤ó¤¬¡¢ÁÏ´©55¼þÇ¯¤Îanan¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô¤µ¤ó¤È55¼þÇ¯¤Îanan¡£¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼Ãç´Ö¤Î±ï¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥À¥á¸µ¤Ç¤Î°ÍÍê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊÖ»ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¼¤Ò¤ä¤í¤¦¤è¡ª¡×¡£¤Ê¤ó¤È¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¡¢´ë²è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿»£±ÆÅöÆü¡£E.YAZAWA¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥ª¥ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÏÌðÂô¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÎ®¤·¡¢½àÈ÷¤ÏËüÁ´¡£¸½¾ì¤Ë¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤ÎÀÅ¤«¤ÊÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤¬ÅþÃå¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¥É¶ÛÄ¥¤ÎÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£anan¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥ª¥ä¥¸¤¬½Ð¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ°î¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢²º¤ä¤«¤Ç¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤ÊÌðÂô¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ë°ìÆ±´¶Æ°¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤ÏÅÜÅó¤Î»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÎÌðÂô¤µ¤ó¡£¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦ÍÑ¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¯ÌðÂô¤µ¤ó¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÌöÆ°¡£¤Þ¤µ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿·¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¢¥Ä¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£YAZAWAÀáÁ´³«¤Î¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ»ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌðÂô±ÊµÈ¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¨¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼èºà¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥é¥¤¥ÖÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ñ¥ÁÖ¤È¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤·¤¿ÌðÂô¤µ¤ó¡£»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£75ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤âµ±¤Â³¤±¤ëÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤E.YAZAWA¤Èanan¤ÎÌ´¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ÊST¡Ë
»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Æ¡£E.YAZAWA¥¿¥ª¥ë¤Èanan¥Ñ¥ó¥À¤â¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡ª