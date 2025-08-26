精神保健福祉士又は公認心理師・臨床心理士にも相談可能！東京司法書士会「暮らしとこころの何でも相談会」

東京司法書士会では、一般市民からの相談を受け自殺防止をはかるため、面談及び電話による「暮らしとこころの何でも相談会」を開催。

東京司法書士会「暮らしとこころの何でも相談会」

日程 ：令和7年9月〜令和8年3月の毎月第4水曜日

令和7年9月24日(水)、10月22日(水)、11月26日(水)、12月24日(水)

令和8年1月28日(水)、2月25日(水)、3月25日(水)

時間 ：18時00分〜21時00分(最終受付：19時50分)

方法 ：面談による相談

会場 ：司法書士会館(東京都新宿区四谷本塩町4番37号)

相談料：無料

＊事前予約不要です。

当日、会場までお越しください。

【電話相談会の概要】

日程 ：令和7年9月〜令和8年3月の毎週第1・第3水曜日

(令和7年は9月17日、令和8年は1月21日スタート)

令和7年9月17日(水)、10月1日(水)、10月15日(水)、11月5日(水)、

11月19日(水)、12月3日(水)、12月17日(水)

令和8年1月21日(水)、2月4日(水)、2月18日(水)、3月4日(水)、

3月18日(水)

時間 ：18時00分〜21時00分(最終受付：20時30分)

方法 ：電話による相談

電話番号：0120-035-328

相談料 ：無料

自ら死を選ぶまでに追い詰められてしまう過程は、いくつかのトラブルが連鎖していく過程であると言われています。

その中には、法的側面からのアプローチで解決できるトラブルも少なくありません。

この相談会は、同会と一般社団法人東京精神保健福祉士協会及び一般社団法人東京公認心理師協会の連携による相談会であり、司法書士のみならず精神保健福祉士又は公認心理師・臨床心理士も一緒に相談に対応できる体制を整えており、これが、相談会の一番の特長となっています。

