【ZARAのグリーン】がおしゃれ！ 40・50代が持ちたい♡「洗練バッグ」

季節の変わり目に、衣替えとともに見直したいのがバッグ。今すぐコーデの洗練度を高めたいなら、【ZARA（ザラ）】のグリーンカラーのバッグが狙い目です。上品な差し色になるピスタチオ系グリーンやブラウンとの中間色のようなニュアンス感のあるグリーンなど、絶妙な色味のバッグは40・50代の装いのアクセントとして映えるはず。ぜひ秋のワードローブに迎えてみて。

味のあるキレイ色グリーンが華やかさを演出

【ZARA】「シティバッグ」＜グリーン＞\6,590（税込）

こちらのボストンバッグは、味のあるピスタチオ系のグリーンがミドル世代のコーデのアクセントにぴったり。渋さと明るさを両立させた絶妙なキレイ色が、コンパクトサイズながら一点投入で華やかさを演出してくれます。ゴールドカラーの金具との色合わせもエレガントな雰囲気を高めてくれるので、子供っぽく見えにくいのがGOOD。

エッジィなデザインを落ち着かせるディープな色味

【ZARA】「編み込みデザイン ハンドバッグ」＜グリーン＞\8,590（税込）

色味の主張を抑えたディープなグリーンが、エッジィな編み込みデザインを落ち着いた雰囲気に見せてくれるハンドバッグ。なめらかにカーブしたミニマルなワンハンドルデザインは女性らしさを感じさせ、ミドル世代の装いに静かな存在感を発揮します。5cmと幅広のマチがあり、貴重品をガバッと入れやすいのも嬉しいポイントです。

洗練度を高める、ニュアンスグリーン

【ZARA】「ミニオーバルトートバッグ」＜グリーン＞\5,990（税込）

ゆるやかに波打つオーバル型が、シンプルながら絵になるコンパクトサイズのトートバッグ。ブラウンとグリーンの中間色のようなニュアンス感のある色味が目を引きます。無駄のないかっちりとしたフォルムも相まって、洗練された印象をコーデに与えてくれそう。ショルダーストラップは取り外し可能なので、コーデに合わせて持ち方を変えてみて。

スエード × グリーンの秋を呼び込む質感と色

【ZARA】「編み込みスプリットスエード仕上げシティバッグ」＜グリーン＞\15,990（税込）

スプリットスエード素材の質感が、一点投入でコーデに秋のムードを呼び込むトートバッグ。トレンド素材として注目を集めているスエード × 濁りのあるグリーンのシックな色味の組み合わせは、ラフなカジュアルコーデをグッと都会的に見せてくれそうです。ハンドルと縁の編み込みディテールもちょっとした遊び心をプラスします。

