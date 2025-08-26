加賀温泉郷で癒しと美食の女子旅へ

吉祥やまなかで自分をいたわる2日間

疲れがたまってきたとき、誰にも気をつかわず、ただゆっくりと心を整えたい。そんなときに思い浮かぶのが、“温泉で過ごすひとりor気の合う友人との女子旅です”。

名古屋中心部から約200km。石川県加賀市にある『吉祥やまなか』で、心も体もとろけるような極上ステイを体験してきました。

名古屋から約2時間40分で到着

ちょっと遠くて、ちょうど良い距離感

鶴仙渓のせせらぎに包まれる、山中温泉の老舗宿へ。名神高速道路や北陸自動車道を経由して2時間40分ほど。

到着したのは、山中温泉の渓谷沿いにたたずむ和の宿『吉祥やまなか』。

この距離感がまた良くて、日常とちゃんと切り離せる感じ。ドライブ中はスマホも気にならず、心を整えるスイッチになりました。

和の趣×ラグジュアリー

贅沢すぎる館内にうっとり

宿に到着すると、まず目を引くのがアートギャラリーのような館内。九谷焼の華やかな器や、加賀友禅の上品な色柄が所々に飾られています。

石川県の伝統工芸に彩られた空間は、チェックインした瞬間から、旅モードの全開スイッチが入るよう。

館内は落ち着いた色調で、どこを切り取ってもフォトジェニック。

宿＝和だけじゃなくて、宿＝美術館な一面もあるのが『吉祥やまなか』の魅力のひとつ。建物全体が映えスポットなんです！

極上のおもてなし5選

-おもてなし①-

加賀パンケーキ

@2F鉄板焼 青竹

毎日14時30分～16時のアフタヌーンティータイムに、鉄板焼「青竹」で提供します。

シェフが目の前で焼き上げる、ふわふわのパンケーキで、まずは到着後のひとときを美味しく楽しめます。

着いてすぐに女子旅気分が爆発！

おしゃべりしながら、時間を気にせず甘いものを楽しむ時間…これぞ、旅の醍醐味ですね！

-おもてなし②-

九谷焼ドリンクサービス

@1Fロビーラウンジ

到着後のウェルカムドリンクは、情緒あふれる九谷焼のカップで。こういった何気ないサービスも、旅の嬉しいおもてなし。

ご当地ドリンクの加賀棒茶をはじめ、ロビーラウンジにフリードリンクとして用意されているから、いつでも自由に好きなだけ飲めちゃいますし、テイクアウトしてお部屋に持ち込んでもOKです。

【ドリンクラインナップ】

・挽きたてコーヒー・紅茶・加賀棒茶・緑茶・リンゴジュース・オレンジジュース・炭酸飲料

-おもてなし③-

吉祥雅浴衣

@1F色浴衣コーナー

豊富な色浴衣や帯、湯籠、羽織などをご用意しています。

自分好みのスタイルを選んで、温泉街も館内の滞在も、旅をより華やかに素敵な思い出にしましょう。

男性用の浴衣もあります。

-おもてなし④-

HAPPY HOUR

@1Fロビーラウンジ

16時～18時のハッピーアワー限定で、クリアアサヒまたはカクテル1杯と、加賀の甘味を提供。

ディナー前などのスキマ時間を、ちょっぴりと贅沢にくつろげちゃう。ノンアルコールのカクテルもあります。

-おもてなし⑤-

朝と夜のおやつ

@1Fロビーラウンジ

おやすみ前は加賀・平松牧場の搾りたて牛乳で作った、なめらかなプリンをいただけます。時間は20時～21時30分。

朝のおやつは、郷土料理の「べろべろ」を 7時～10時まで提供しています。

芭蕉も愛した山中の湯

『吉祥やまなか』最大の魅力は、やっぱり温泉ですね。

とろけるような優しい湯は美肌効果のあるナトリウム・カルシウム・硫酸塩泉で、心も体もリセットできること間違いなし。

渓流を望む温泉大浴場と露天風呂、趣の異なる貸切風呂、そして足湯まで、まろやかな湯に癒される贅沢な時間を過ごせます。

露天風呂では、目の前を流れる鶴仙渓の音をBGMに、ただぼーっと過ごすだけで幸せ。夜は星空を、朝は木々の揺れを感じながら、非日常に浸れます。

貸切風呂は檜、岩、石造りの3種類。

こちらは無料ですが、到着後の先着予約順となるので、お忘れなく。1回の利用時間はたっぷりと50分間。

湯処には、タオルやアメニティ類を完備しているので、手ぶらで湯めぐりを満喫できるところも嬉しいですね。

1階ロビー奥には、利用時間13時～翌11時で、滞在中はいつでも気軽に浸かることができる足湯も。

窓際にあるから、四季折々に姿を変える渓流の絶景を眺めながら、おしゃべりも弾むくつろぎのひとときを楽しめます。

さらに女性には嬉しい湯上がりサービスとして山中温泉の温泉水を利用した、ナノスチーマーの体験も(白鷺の湯限定)。

脱衣所にはフルーツアイスキャンディーも用意されています。

こんな小さな幸せの積み重ねが、また来たいと思える理由ですね！

加賀グルメの宝庫

旬の地の物が彩る

加賀会席に舌鼓を

夕食は、お食事処「べにはな」でいただく加賀会席。武家屋敷造りの旅モードのテンションが上がる空間で、四季折々の加賀山海の幸を。

どれも丁寧に仕立てられた逸品ばかり、日本海の幸や加賀野菜、郷土料理・合鴨の治部煮など品数もボリュームも、女子旅にちょうど良いご褒美です(写真は一部)。

オープンキッチンは「加賀の台所」をコンセプトに、料理人が素材を捌いたり、天ぷらを揚げたり、趣向もこらした様々な料理を臨場感たっぷりに仕上げます。

揚げたての天ぷらは食べ放題で(950円)で、地元の契約農家より仕入れた彩り豊かな加賀・九谷の旬野菜もいっぱい！

目と舌で味わうだけではなく、音や香りに至るまで「加賀の台所」を五感で満喫してください！

お食事処「べにはな」内には地酒を一堂に会した地酒処「SAKE BAR べに蔵」を設置しています。

厳選した県内の地酒が多数。好みの味をめぐり、味わい尽くして北陸ならではの旅の思い出を作ってみては？

旅の最後をしめるにふさわしい

加賀の滋味あふれる旬の和食膳

伝統工芸の山中漆器の木箱をドキドキしながら開けると、そこには旬の一品や彩り豊かな地の物が『吉祥やまなか』の朝を迎えます。

料理長こだわりの特製西京味噌で漬け込んだかれいの西京焼きや、あおさ海苔をたまごと合わせた磯の香りも味わえる玉子焼きなど、朝から贅沢すぎるかも？という多彩な美味しさを、石川ひゃくまん穀米とともにいただけます。

地元の契約農家より仕入れた彩り豊かな加賀・九谷の旬野菜もたっぷり！

さらに『吉祥やまなか』ならではの目覚めの一杯に、日本酒の「加賀鳶 極寒純米」も。

多彩な客室でくつろぎの時間

鶴仙渓の渓流のせせらぎに耳を傾けながら、山の息吹にくつろぐひとときを過ごせます。

和室・洋室・展望風呂付き客室など10タイプの多彩な客室を用意。様々な旅のスタイルに合わせて選べます。

上質な建材を生かした客室から大聖寺川を眼下に、季節ごとの楽しみを。

意匠をこらした天井や床の間、情緒あふれる風合いの建具にもうっとり！

また渓流側の客室では、コーヒーミルセットもあり、自分で自由に挽きたてのコーヒーを楽しめます。

大人女子のご褒美旅まとめ

気分はまるでドラマの主人公！

旅の想い出を美しく残す時間を

日常と都会の喧騒を離れて、名古屋から自然と伝統が息づく山中温泉へ。

『吉祥やまなか』はサービスがとにかく豊富で、チェックインからチェックアウトまで、ずっと満たされること間違いなし！

大自然に佇む上品な佇まいと、心からくつろげるおもてなしに包まれた空間は、まさに大人の女子旅にぴったりです。

美味しいものを食べて温泉でとろけて、ぐっすりと眠る…。心がふっと軽くなるご褒美旅をぜひ体験してみてください！

店舗名：吉祥やまなか

住所：石川県加賀市山中温泉東町1-ホ14-3

電話番号：0761-78-5656(代表)-0233(予約)

営業時間：チェックイン14:00～/チェックアウト～11:00

公式サイト：https://kissho-yamanaka.com/