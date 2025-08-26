お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムに愛車のカワサキ製のバイクについて、バイク愛が溢れる投稿しました。

【写真を見る】【 ヒロシ 】 「磨く。磨く。磨く。乗る。」 愛車のバイクに込めた自虐的投稿 「磨く為に買ったのかしら」





ヒロシさんが投稿したのは、カワサキのロゴが刻まれた、ビンテージバイクの金属のパーツをクローズアップした画像。丁寧に磨かれ、光沢を放っているのがわかります。









この画像にヒロシさんは、

「磨く。磨く。磨く。乗る。磨く。磨く。磨く。」とコメント。









続けて、「磨く。磨く。乗る。磨く。磨く。磨く。磨く。」

さらに、「磨く。磨く。磨く。磨く。磨く。磨く。磨く。磨く。磨く。乗る。」

と綴り、









最後に「磨く為にかったのかしら。」と自虐的なコメントを添えています。









この投稿を見た人からは、「すご〜い ピカピカ カッコイイバイク」「これだけ大切に磨く。バイクも喜んでますね」「ヒロシさんのこだわりガッツリ伝わりました」といった声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】