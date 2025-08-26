「このようなことが起きて悲しい」タイ・バンコクで3人組の犯行の瞬間…日本人グループか？　“古着の聖地”でビンテージTシャツ窃盗

8月18日、タイの首都バンコク近郊にある古着店の防犯カメラが捉えたのは、来店した3人の若者グループ。

その1人の黒い服に帽子をかぶった男が店内で1枚のTシャツを手に取り小さく丸め、自分のバッグに素早く入れる瞬間が捉えられていました。

店によりますと、盗まれたTシャツは1枚。

1990年代のハーレーダビッドソンのビンテージTシャツで、日本円で約6万8000円だといいます。

盗んだのは日本人グループとみられます。

古着店のオーナー・シアンポンさん：

日本語でしゃべっていた。翻訳アプリでタイ語と日本語を変換しながら会話しました。

“古着の聖地”として日本からの買い付け客も多いタイの古着市場。

店には高価なビンテージTシャツがずらりと並んでいて、日本円で約11万円するというTシャツもありました。

さらに、ビンテージ物だけでなく安く購入できる古着もたくさんあり、掘り出し物を探す人も多く訪れます。

オーナーによると、男らは古着を30枚まで選べるパッケージを購入し、山積みの古着を1枚1枚丁寧に確認するなど約2時間かけて店内を物色。

すると1人の男が「1990年代のビンテージTシャツはあるか」と尋ねてきたといいます。

オーナーが高価なビンテージTシャツがある売り場に案内すると、3人のうち2人が会話などで引き付けている間に残る1人が自分のバッグの口を開き準備。

オーナーがいる入り口を気にしながら犯行に及んだのです。

その後、男らは別の商品の支払いのみをして店を後にしたといいます。

古着店のオーナー・シアンポンさん：

タイ人は日本人がルールを守ると信じているので、こういうことをやるとは思わなかったです。このようなことが起きて悲しいです。しっかり名乗り出て責任を取ってほしいです。

店側は警察に被害届を提出。

男らに対し、「まずは反省して店に連絡してほしい」と話しています。