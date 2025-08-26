Red Velvet・ウェンディ、ソロAL『Cerulean Verge』スケジュール公開！多彩なコンテンツを予告

Red Velvetのウェンディが、3rdミニアルバムで新しい旅路をスタートさせる。

【写真】ウェンディ、ベッドに寝転ぶ甘々SHOT

所属事務所ASNDは8月26日、ウェンディの公式SNSを通じて、3rdミニアルバム『Cerulean Verge』のスケジューラーを公開した。ブルーのノートにリリースまでのコンテンツスケジュールが書き込まれており、視線を引きつけるデザインとなっている。

公開されたスケジュールによると、ウェンディは26日にアルバムの予約販売を開始し、27日にトラックリストを公開。続いて28日・29日に第一弾、9月1日・2日に第二弾、3日・4日に最後のコンセプト映像と写真を順次公開する。

（写真＝ASND）ウェンディ

その後、5日にハイライトメドレー、8日にMVフィルム、リリース前日の9日にはタイトル曲のMVティザーを公開する。そして、10日に3rdミニアルバム『Cerulean Verge』をリリースし、世界中のファンにウェンディの歌声を届ける。

ウェンディは、8月25日に公式SNSを通じて収録曲『Believe』のトレーラー映像を公開して話題を集めた。映像の中で彼女は、青々と広がる草原で純白のドレスを纏い、輝く存在感を放っている。

『Believe』のトレーラー映像は、雄大に広がる大地や華やかな花火、そしてウェンディの甘美な歌声が絶妙に調和し、ファンタジックな感性を存分に描き出した。さらに、収録曲を映像で先行公開するという異例の試みに挑戦し、ファンの注目を一気に集めた。

また、8月26日午後3時から各種オンラインショップにて『Cerulean Verge』の予約販売が開始され、活発な活動を予告したウェンディへの期待は日に日に高まっている。

なお、ウェンディは9月10日午後6時に3rdミニアルバム『Cerulean Verge』をリリースした後、9月20日と21日にソウルで自身初となるソロワールドツアー「2025 WENDY 1st WORLD TOUR ‘W：EALIVE’ IN SEOUL」を開催し、ファンと直接会う予定だ。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。