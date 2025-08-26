（スタジオ解説）

（高山 基彦 キャスター）

NNNと読売新聞が行った8月22日から24日まで行った世論調査では、石破内閣を「支持する」と答えたのが39％、「支持しない」が50％でした。参院選後に行った前回調査より支持率は17ポイントも上がったということになります。世論は「続投」を認める人が増えてきたようですが、自民党内は少し状況が変わっています。



臨時の総裁選を行うためには、自民党の国会議員295人と都道府県連の代表47人をあわせた過半数、172人の要求が必要です。





NNNが独自で自民党の国会議員295人を対象に行った調査では、”行うべき”と答えたのが「120人」だったというのです。ただ「意向を決めていない」と無回答の議員があわせて134人いますが、120人が「行うべき」と答え、前倒しの総裁選を求める意見が多いことが分かります。（高山 基彦 キャスター）実際、青山さん、この自民党内での意見というのはどうなんでしょうか?（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）はい。選挙の直後に、私も自民党議員をかなりたくさん取材しましたけれども、肌感覚として、もう、石破さんに続けてもらっても選挙も勝てないし、国会での見通しも開けない。やはり、「辞めてもらわざるをないね」という声は、8割、9割ぐらいと言っていいと思うんですね。ただ、一方で、この調査、総裁戦を…前倒しする、つまり石破さんを無理やり引きずり下ろすかどうか…というと、もちろん「行うべき」という声は多いんだけれども、「決めてない」「必要ない」という人もそれなりに数はいるわけです。やはり、自分たちが決めた首相を、ある意味、本人の意思ではなく引きずり下ろすということに対しては、抵抗感がある議員がいっぱいいる。ましてや、世論がですね、指示率が17ポイントも上がる中で、揺れている議員も少なくないということもよくわかる…結果だと思います。（高山 基彦 キャスター）臨時の総裁選が開催されるのか、今後のポイントなのですが、それがこちらです…。総裁選実施の「意思確認」の際に、「記名なのか無記名になるのか」つまり「氏名が公表されるのか」といったところがポイントになってきます。実際、森山幹事長は「臨時総裁選の実施要求というのは軽い話ではないんだ」という話をしています。つまり、氏名の公表を支持するという発言も出てきています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、私もですね、永田町の人に、ちょっと確認してみたんですが、結論から言うと、この総裁前倒し…やるかどうかよくわからないという結論なんですが、青山さんは（やるかどうか）どちらとみていますか?（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）私も分からないと思います。もし無記名で…例えばメールとかで賛否どっちですか？と聞いたら一発で集まると私は思います。ただ、記名して、しかも誰が書いたかを公表するということになると、例えば政務官とか、副大臣とかポジションについてる人は、「先に辞表を出すべきだ」という批判は免れないし、無理やり引きずり下ろすということになると、悪者に見えてしまうんじゃないか…、これだけ、今、世論でですね、先ほど紹介いただいたように、石破続投支持が多い中で、「嫌われたくない」という議員心理も働きますので、今後の展開は、まだ見えないと言っていいと思います。（高山 基彦 キャスター）一方で、物価高対策にも新たな動きが出てきています。参院選では与党が給付、野党が減税と…それぞれ各党の主張が展開されたわけですけれども…。与党の公約なんですけれども、改めて確認していきます。国民に対して2万円～4万円の給付を公約にしていました。ただ、参院選の大敗を受け、対象を絞る「見直し案」が浮上してきています。また、公明党は公約通りの実施を主張しています。対する野党です。立憲民主党は、2万円の給付、そして消費税減税、そして給付付き税額控除を一体での実現を要求しています。国民、維新は給付より減税を主張しています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、有権者、消費者としては、今の物価高…本当に辛いという人もとても多いと思うので、現金給付か減税か…両方か、ともかくですね、「何か早くやって欲しい」という思いがあると思うんですが、少なくとも与党が言っていたような現金給付公約をそのまま実施するというのは、今、難しい状況ということでしょうかね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね。やはり、「早くやれ」というのはもちろんそうだと思うんですが、今、自民･公明の与党では、法案を出しても通せる状況にないわけです。これは、参議院選挙の結果そうなったので、結局、どこの野党が案に賛成してくれるかを見極めて、その案を作ってからでないと法案を通せないわけですね。なので、立憲なのか国民なのか維新なのか…、それぞれ、その党によって主張も違いますから、まず、新総裁を選ぶのか選ばないのか…どこの党と連立するのか、協力関係を作るのか…、これが決まってからでないと政策が進まない。そういう意味で時間がかかるのがやむを得ない状況になっていると言っていいと思います。（高山 基彦 キャスター）もう一つ、生活に直結する話として、ガソリン減税についてみていきたいと思います。参院選の結果をうけ、与野党は、年内にガソリンの暫定税率を廃止すると合意しているのですけれども、与党内からは暫定税率に代わる「恒久財源」を求める声が上がってきています。一部報道ではインフラ補修に充てる財源を確保するため、政府が新税の導入を検討しているという情報も出てきているわけなんです。（津川 祥吾 アンカー）暫定税率は廃止するけど、新しい法律で、また税金取るのかという…ご批判あると思いますが、一方で、確かこの「every.しずおか」の場でも、私、申し上げましたが、実は、例えば、道路財源としては、特定財源ではなくて一般財源化してしまったとか、あるいは、本当に道路のインフラの補修にかなりお金をかけなきゃいけないという、国の方針からすると、何らかの新しい形で税金を取りたいと…もともとあった議論なので、このタイミングでもやってきそうな雰囲気ありますね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね。ま、暫定税率は、50年も暫定という名で続いてきたので、廃止するというのは、私、悪いことじゃないと思うんですが…、1.5兆円の財源がなくなりますので、特に、道路の陥没とかとかトンネルの補修というのは、これからもたくさん予算かかりますので、何らかの形で新しい税を作りたいという動きが出てくる可能性は、私、十分あると思いますね。