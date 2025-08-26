モデルの山田優（41）が25日配信のABEMA「今日、好きになりました。」にゲスト出演。夫・小栗旬と恋人に発展した理由について語る場面があった。

スタジオトークでMCのNON STYLE・井上裕介は「旦那さんとは、別に一目惚れというわけではない？」と質問。山田は「全然！全然！」と即否定した。

井上が「付き合う感じでもなかった？」と聞くと、山田は「タイプじゃなかったです」という告白にスタジオから驚きの声が上がった。

さらに井上は「変なこと聞きますよ。じゃあ友達期間が長かったわけじゃないですか？友達感が拭いきれずに、恋に発展しないことが『今日好き』多いんですよ。何をきっかけで、恋人でもええかってなったんですか？」と追求した。

山田は「基本、恋愛する人と結婚は考えていた。（小栗とは）なんか一緒にいて、本当に楽で、“あ、この人かも！”と思った」と一緒にいるうちに、相手にひかれたと明かした。

山田は12年3月に小栗と結婚。14年10月に第1子、17年1月に第2子、20年4月に第3子を出産。22年春に第4子を出産していたことが報じられた。