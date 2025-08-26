プロ野球のファームは26日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

DeNAはヤクルト戦（戸田）に5―0で完封勝利。先発のドラフト2位・篠木（法大）が5回無安打無失点で2勝目（3敗2セーブ）を挙げた。打線は先発全員13安打で井上が2安打1打点。度会、森敬、松尾が2安打。ヤクルト先発・丸山翔は2回2安打1失点で3敗目（2勝1セーブ）。打線は育成選手の根岸が放った1安打のみに終わった。

西武は日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―4。先発・杉山が6回5安打6奪三振3失点（自責2）で3勝目（5敗）。ドラフト1位・斎藤（金沢）が3安打1打点、平沢が2安打。日本ハム先発のドラフト3位・浅利（明大）は4回2/3を4安打5失点（自責4）で6敗目（1勝）を喫した。マルティネスが4回に6号ソロ、6回に7号2ランと2打席連発。浅間と細川が2安打をマーク。

オリックスは広島戦（由宇）に延長10回、3―1で勝利。延長10回に横山聖が決勝の中前適時打を放った。先発・東松は6回4安打1失点。広島先発・アドゥワは7回3安打1失点。林が2安打1打点。

阪神は中日戦（ナゴヤ）に7―6。先発のドラフト2位・今朝丸（報徳学園）が5回4安打5奪三振1失点で無傷の5勝目を挙げた。渡辺が6回に1号ソロ。井坪が2安打をマーク。中日先発・松葉は2回1安打2奪三振1失点で1敗目。辻本が9回の3号3ランなど2安打、村松が3安打、石川昂が2安打1打点。