小さなチワワがまさかのおしゃべり！？寝転がるお父さんに、声とジェスチャーで猛烈アピールする様子が「人間の子どもみたい」「会話成立してるw」と話題を呼び、記事執筆時点で42万を超えて再生されています。

【動画：寝転がっていたら、犬が『ごはんちょーだい』と話しかけてきて…可愛すぎる『会話をする光景』】

おしゃべりチワワのうにくん

Instagramアカウント「うにちゃん＆えびちゃん」に投稿されたのは、ワンコが人間と自然に“会話”しているようなまさかの光景。

6歳のチワワ「うに」くんは、とってもおしゃべりな男の子。この日もうにくんは、リビングでゴロンと寝転ぶお父さんのもとに行くと…ツンツン！前足でお父さんの肩を叩きながら「アーッハ！」と声を出しながら、何かを必死に訴えかけています。どうやら…ごはんの催促のようです（笑）

日本語喋ってる…？

お父さんが「いっぱいあげたでしょ」と返すと、うにくんは「食べてへん！」とでも言いたげな口調で反応。そのトーンが本当に関西弁の「食べてへん」に聞こえるので不思議です。お互い言いたいことを理解して完全に会話が成立しているようで、普段からたくさんおしゃべりしているのがうかがえますね…！

ごはんを食べたことを完全に忘れているうにくん

その後も「食べたでしょ」と言い聞かせるお父さん。するとうにくんは急にピタッとツンツンをやめ、戸惑いの表情を浮かべてしまったようです。「えっ…食べたっけ？」といったような表情から、ぽかーんとフリーズしてしまう様子まで、なんとも絶妙で思わずクスッとしてしまいます。

このやり取りは、Instagramで42万回以上再生されるほど話題に。コメント欄には、「食べてたよって言われた後のショック顔w」「ほんとに食べてへんって聞こえる！」「人間の子どもみたいで驚いた」などの声が多数寄せられています。

Instagramアカウント『うにちゃん＆えびちゃん』では、おっとり天然なうにくんと、元気な妹えびちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。おしゃべりなうにくんの日常に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うにちゃん＆えびちゃん」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。