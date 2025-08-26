全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の食堂『あげもんや』です。

とんかつに魚介に納豆!?あれも食べたい、これもいいフライ好きのための店

とんかつに加えエビ、アジ、ホタテといった魚介、さらにじゃがいも、玉ねぎばかりか豚角煮や納豆まで！フライ天国な店なのだ。

人気の中心はやはりとんかつ。しかし、特大のエビはプリプリ、アジは鮮度よくフワッ、ホタテもキュッとしていて、どれも旨みが濃く旨い。

聞けば店主・寺田さんが修業を積んだのは築地の人気店。魚介は今も豊洲から鮮度のよいものが届くのだという。しかし、鮮度のよさだけが旨さの理由ではない。食感と香りのよいパン粉や牛脂を溶かしたラードを使うことで、素材の味が引き立つフライに仕上がるのだそう。

なっとうフライ丼1060円

『あげもんや』なっとうフライ丼 1060円 フライにした納豆を玉ねぎと卵で閉じたシンプルさながら、衣と納豆の食感のギャップや脂と納豆の相性のよさにびっくり

そして好奇心。賄いで食べた納豆フライに改良を重ねてメニューにという遊び心も忘れない。ワンオペゆえにサービスが淡白な時もあるが、旨さにこだわるがゆえとわかれば、フライ好きが通わない理由はない。

『あげもんや』

高円寺『あげもんや』

［店名］『あげもんや』

［住所］東京都杉並区高円寺南4-29-9

［電話］090-5416-9154

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜21時（20時半LO）※木はランチのみ

［休日］月

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩2分

『おとなの週末』2025年6月号

撮影／浅沼ノア、取材／編集部

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

